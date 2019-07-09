Участки дорог с ограничением скорости из-за дорожного ремонта требуют от водителей особой внимательности

C наступлением лета по всей Эстонии начинаются дорожные работы, в связи с чем на многих дорогах снижается предельная разрешенная скорость, что обусловлено использованием щебня. Более низкая чем обычно скорость необходима из соображений безопасности как самих участников дорожного движения, так и их автомобилей.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба Gjensidige Маарики Мюрк, весной и летом значительно возрастает количество случаев, связанных с повреждениями стекол, из которых большую часть составляет ущерб, причиненный свободно лежащим на дороге щебнем.
«Превышение требуемой скорости на отрезке с ограниченной скоростью является нарушением закона, подвергающим опасности как самого участника дорожного движения, так и других участников дорожного движения, а также имущество. Разрешенный предел скорости снижается из-за того, что дорожные условия изменяются, обуславливая повышение рисков. Особенно внимательным необходимо быть в случае, когда дорожные работы еще продолжаются, так как превышающий скорость водитель подвергает опасности и здоровье дорожных рабочих», – поясняет Мюрк.
«В период дорожных работ также значительно увеличивается количество повреждений стекол, что может указывать на неправильно выбранную скорость или стиль езды. Стекло со сколом или трещиной не является безопасным, а случайный камень, вылетевший из-под колес проезжающей мимо машины, может серьезно испугать водителя и спровоцировать его на резкий маневр», – предупреждает Мюрк.
«На дорогах, покрытых свободно лежащим щебнем или только что посыпанных крошкой, поведение машины значительно отличается от поведения на дороге с обычным покрытием, в связи с чем в таких условиях необходимо быть особенно осторожным и соблюдать предельную скорость. Среди прочего изменяется тормозной путь и поведение машины при резких маневрах, а также повышается шум», – сказала Мюрк.
На отрезках с ограниченной скоростью обгоны как правило запрещены. Если же водитель все-таки решает выполнить обгон, этим он подвергает опасности здоровье и имущество – как собственное, так и других людей. При движении слишком близко к едущей впереди машине повышается вероятность повреждений камнями собственного автомобиля, а при обгоне – автомобиля другого участника дорожного движения. Помимо сколов беспечное поведение вызывает недовольство других водителей, что в свою очередь создает условия для агрессивного поведения на дороге.