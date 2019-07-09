Министр Сольман: проблемами семейного насилия должны заниматься все стороны

"Каждая семья, столкнувшаяся с семейным насилием, несчастлива по своему, и им нужно помогать", - сказала министр.

Она отметила, что с решением проблем связано много сторон, поэтому нужно тщательно продумать задачи и ответственность государства, самоуправлений и организаций третьего сектора.

Министр добавила, что попавшие в беду семьи должны получать такую поддержку, которая им реально поможет. "Самое главное - помогать жертвам и прекращать насилие. Заодно нужно дойти до корней проблемы. Большая часть случаев семейного насилия обусловлена неумением семей решать свои проблемы, не прибегая к насилию, а не тем, что люди плохие. Поэтому профессиональную помощь нужно предлагать и стороне, проявляющей насилие. Одних только наказаний недостаточно", - считает Сольман.

Также она указала на необходимость помощи со стороны образовательной системы. "Дети должны в будущем получать больше помощи от учителей и школьных психологов", - сказала министр, по мнению которой, здесь ответственность на себя должно взять Министерство образования.