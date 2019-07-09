Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона

Последним четвертьфиналистом стал Пелья. Аргентинец после двух сетов проигрывал канадцу Милошу Раоничу — 0:2, но смог вернуться в игру. В четвёртой партии Пелья не позволил сопернику подать на матч, а в пятом сете при счёте 7:6 смог сделать брейк и одержать волевую победу.