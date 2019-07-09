Федерер установил рекорд турниров «Большого шлема»

Таким образом Роджер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном мэйджоре. Федерер обошёл Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на Открытом чемпионате Австралии. Примечательно, что швейцарец занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.