Невероятно: цены на клубнику упали до уровня времен эстонской кроны

Фермеры терпят убытки, поскольку затраты на выращивание и сбор в сравнении с ценой килограмма были высокими и урожай либо оставляли на поле, либо сверхдешево продавали на латвийском рынке.

Если раньше в начале лета клубника могла продаваться и по 10 евро за килограмм, в этом году потребителей ждал приятный сюрприз: уже через несколько дней с прилавков смотрели цены в 3-4 евро. Низкая цена частично обусловлена дешевой иностранной клубникой, но прежде всего - теплым июнем. При июньской температуре в 20-25 градусов клубника созревает постепенно, но в этом году температура держалась в районе 30 градусов, поэтому весь урожай поспел одновременно.

А поскольку клубника созрела еще до Иванова дня, желающих покупать ее в большом объеме было не так много. "Мысли людей были в другом месте, они думали не о варенье. Большая часть и не знала, что клубника созрела, на рынки не ходили. В новостях немного писали, но это не спасло", - говорит глава Союза производителей клубники Эстонии Элке Лиллеметс, добавляя, что если в прошлом году клубнику долгое время продавали по высокой цене, то в нынешнем цена килограмма упала за считанные дни. Например, мелкая ягода, которая идет на варенье, стоила на рынках 2,5 евро. "В последний раз так дешево было при кронах", - говорит Лиллеметс.

Оптовая цена еще ниже, поскольку розничные продавцы добавляют около евро к закупочной цене. "Не хочется жаловаться, но такой уж год был. Урожай был хорошим, но поскольку цена была низкой, прибыли ждать не приходится", - сказала Лиллеметс. Сильнее всего цена повлияла на тех, кто не продумал свою торговую стратегию.

Глава паевого товарищества Kindel Käsi Хелен Каскема говорит, что сбор клубники в этом году занял вдвое меньше времени, и чтобы от нее побыстрее избавиться, компания возила клубнику на рижский рынок, где продавала по 1,5 евро за килограмм, конкурируя напрямую с польской клубникой.