В Тапа построят суперсовременную котельную за два миллиона евро

По словам руководителя N.R. Energy OÜ Ахто Тислера, в ходе пяти месяцев строительных работ будет выполнена масштабная реновация котельной по адресу Лейна, 14а, во время которой будет модернизирован экстерьер объекта и установлены новые котлы, работающие на древесной щепе.

«Реновационные работы и новое оборудование полностью соответствуют условиям конкурса, одобренным Департаментом конкуренции, и строжайшим экологическим требованиям Европейского Союза», – отметил Ахто Тислер.

Котельная в Тапа станет одной из первых в Эстонии, соответствующих требованиям постановления Европейского Союза, вступившего в силу с конца 2018 года, согласно которым количество выделяемой взвеси пыли в воздухе может составлять не более 50 мг на кубометр. В реконструируемой котельной на улице Лейна компания также установит современный электрический фильтр, улавливающей в пять раз больше пыли, чем требуется в постановлении.

Электростатический фильтр, изготовленный австрийской фирмой, пропускает менее 30 мг частиц пыли, что делает его в пять раз эффективнее, чем фильтры, используемые в котельных в Эстонии в данный момент. «Благодаря новому фильтру воздух в Тапа, как минимум, около котельной, будет образцово чистым, а при более продуктивном процессе горения выделяется меньше золы, в то время как производство тепловой энергии становится более эффективным», – сказал Тислер.

N.R. Energy инвестирует в реновацию резервной котельной около 2 млн евро. В то же время 21 клиент в Тапа выразил желание подключить к сети центрального отопления 31 здание. Расширение клиентуры создаст предпосылки для снижения цены на тепловую энергию для всех клиентов, уже использующих центральное отопление, в том числе для расположенных в Тапа частей сил обороны. Для расширения сети нужно будет проложить до 2 км нового трубопровода центрального отопления, и компания N.R. Energy готова инвестировать в его строительство около 1 млн евро.