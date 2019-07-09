Садоводу на заметку: как помочь гортензии изменить свой цвет

Гортензия - прекрасный декоративный кустарник с пышными шапками соцветий белого, розового или голубого цвета.

Начиная опыты, необходимо знать только одно: белая древовидная крупнолистная гортензия практически не поддается окрашиванию. Можно изменить цвет бутонов гортензии крупнолистной голубой или розовой, причем изменить цвет с розового на голубой гораздо проще, нежели наоборот.

Как сделать гортензию голубой

Гортензии становятся голубыми, реагируя на алюминий в почве. Это требует двух условий:

1. pH почвы должен быть слегка кислым (5,2-5,5).

Вначале сделайте анализ почвы, чтобы определить существующий pH. Добавление сульфата алюминия в почву поможет снизить ее pH при необходимости. Предостережение: Не все растения переносят кислую почву, и рядом растущие растения могут пострадать. Всегда выполняйте инструкции на упаковке при внесении добавок в почву.

2. В почве должен присутствовать алюминий.

Если в вашей почве имеется алюминий и ее pH низкий, ваши гортензии скорее всего уже голубые. Но если у вас только естественно кислая почва, возможно вам потребуется добавить сульфат алюминия.

Удобрение – Удобрение с высоким содержанием калия и низким содержанием фосфора поможет поддержать голубой цвет. Избегайте суперфосфата и костной муки, которые иногда используются для более пышного цветения.

Как изменить цвет гортензии на розовый

Гортензии становятся розовыми, когда они лишены алюминия. Это можно сделать следующим образом:

1. Добавьте доломитовую известь (известь с окисью магния), чтобы поднять pH почвы до 6,0-6,5. В этом промежутке гортензии не могут получать алюминий из почвы, но не страдают из-за недостатка других питательных веществ и хлороза. Вам совершенно не нужно делать почву по-настоящему щелочной, как ошибочно полагают многие.

2. Выращивайте гортензии в контейнерах. Говоря серьезно, в горшечных смесях, не содержащих земли, обычно отсутствует алюминий, поэтому у ваших гортензий нет шансов стать голубыми.

3. Используйте удобрения с высоким содержание фосфора, так как фосфор препятствует гортензиям получать алюминий.