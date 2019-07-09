Месть в Вируском пехотном батальоне: избившие сослуживца избежали уголовного преследования

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых молодых людей, которые в феврале этого года избили в Вируском пехотном батальоне своего сослуживца.
«В ходе уголовного производства было установлено, что пятеро военнослужащих в отместку применили физическое насилие в отношении своего сослуживца. Потерпевшему были нанесены незначительные телесные повреждения, в стационарном лечении он не нуждался», - прокомментировали Rus.ERR в Вируской окружной прокуратуре, добавив, что подозреваемые ранее не наказывались в уголовном порядке и при встрече с прокурором они высказали сожаление в случившемся.
«Приняв во внимание все обстоятельства данного происшествия, прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых подозреваемых по опортунитету. На подозреваемых была возложена обязанность в течение пяти месяцев выполнить 80 часов общественно-полезных работ», - сказали в прокуратуре, отметив, что на сегодняшний день двое молодых людей выполнили свои обязательства на сто процентов, остальные продолжают выполнять общественно-полезные работы.
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