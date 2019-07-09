Месть в Вируском пехотном батальоне: избившие сослуживца избежали уголовного преследования

«В ходе уголовного производства было установлено, что пятеро военнослужащих в отместку применили физическое насилие в отношении своего сослуживца. Потерпевшему были нанесены незначительные телесные повреждения, в стационарном лечении он не нуждался», - прокомментировали Rus.ERR в Вируской окружной прокуратуре, добавив, что подозреваемые ранее не наказывались в уголовном порядке и при встрече с прокурором они высказали сожаление в случившемся.