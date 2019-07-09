Иева Ильвес может стать советником президента Латвии

Бывшая первая леди Эстонии Иева Ильвес может стать советником нового президента Латвии Эгила Левитса, вступившего в должность 8 июля.
По данным Латвийского телевидения, Иева Ильвес может стать советником главы государства по информационным технологиям и вопросам безопасности, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
В конце мая Иева Ильвес баллотировалась в Европейский парламент, но стать депутатом не смогла.
Иева Ильвес - третья супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса, который с 2006 по 2016 год был президентом Эстонии.