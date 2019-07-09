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На Лаагна-теэ стартуют съемки голливудского фильма: что нужно знать, чтобы не застрять в Ласнамяэ

Организация дорожного движения во время съемок на Лаагна-теэ.

ФОТО: Раэпресс

Съемки фильма Tenet голливудского режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна-теэ в Таллинне с 10 по 21 июля, что повлечет за собой реорганизацию дорожного движения.

По сообщению Раэпресс, во время съемок движение на Лаагна-теэ будет открыто по понедельникам и вторникам. Полосы движения по направлению из центра в Ласнамяэ будут закрыты с 10 по 14 июля и с 17 по 21 июля.

В сторону центра города можно будет проехать по будням до 10:00. С 10:00 до 15:30 Лаагна-теэ будет закрыта. Направление движения на полосах движения в сторону центра города будет меняться и направляться в Ласнамяэ с 15:30 по будням 10-12 июля и 17-19 июля. По выходным 13-14 и 20-21 июля Лаагна-теэ будет закрыто.

Мосты над Лаагна-теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до пяти минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.

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