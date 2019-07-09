График: адвокаты в Эстонии с каждым годом зарабатывают все больше

В топ-5 по обороту входят адвокатские бюро Ellex Raidla, Sorainen, Cobalt, TGS Baltic и Derling Primus. Все три предприятия предлагают услуги на трех балтийских рынках.

Если в предыдущие годы крупнейшим игроком на рынке было бюро Sorainen, то в прошлом году его обошла компания Ellex Raidla, объединившаяся в начале 2018 года с бюро Primus. В том же году состоялось и второе слияние: Derling объединился с латвийско-литовским отделением Primus.

По словам правления Ellex Raidla, прошлый год был активным в эстонской экономике и на рынке капитала, что только на руку адвокатам. Например, юристы Ellex Raidla выступали консультантами в таких крупных сделках, как продажа банка Luminor компании Blackstone и продажа Nelja Energia концерну Eesti Energia.

Помимо судебных споров правление бюро отмечает возросший объем арбитражных споров. Кроме того, значительно возросло количество дел, связанных с экономическими преступлениями.

Ведущий партнер бюро Derling Primus Ханнес Валликиви сказал, что самый большой рост показали те бюро, котрые так или иначе вложились в расширение круга партнеров. Так, круг владельцев Ellex Raidla составляет 12 человек, а Derling Primus - семь человек.

Валликиви также сказал, что прошлый год был прежде всего богат на сделки поглощения и слияния, и у адвокатов, специализирующихся в этой области, было широкое поле для деятельности.