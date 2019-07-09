График: адвокаты в Эстонии с каждым годом зарабатывают все больше

За последние пять лет обороты и прибыль крупнейших адвокатских бюро Эстонии выросли в два с половиной раза. В прошлом году оборот лидера среди адвокатских бюро достиг отметки в 10 млн евро, пишет Postimees.
В топ-5 по обороту входят адвокатские бюро Ellex Raidla, Sorainen, Cobalt, TGS Baltic и Derling Primus. Все три предприятия предлагают услуги на трех балтийских рынках.
Если в предыдущие годы крупнейшим игроком на рынке было бюро Sorainen, то в прошлом году его обошла компания Ellex Raidla, объединившаяся в начале 2018 года с бюро Primus. В том же году состоялось и второе слияние: Derling объединился с латвийско-литовским отделением Primus.
По словам правления Ellex Raidla, прошлый год был активным в эстонской экономике и на рынке капитала, что только на руку адвокатам. Например, юристы Ellex Raidla выступали консультантами в таких крупных сделках, как продажа банка Luminor компании Blackstone и продажа Nelja Energia концерну Eesti Energia.
Помимо судебных споров правление бюро отмечает возросший объем арбитражных споров. Кроме того, значительно возросло количество дел, связанных с экономическими преступлениями.
Ведущий партнер бюро Derling Primus Ханнес Валликиви сказал, что самый большой рост показали те бюро, котрые так или иначе вложились в расширение круга партнеров. Так, круг владельцев Ellex Raidla составляет 12 человек, а Derling Primus - семь человек.
Валликиви также сказал, что прошлый год был прежде всего богат на сделки поглощения и слияния, и у адвокатов, специализирующихся в этой области, было широкое поле для деятельности.
Помимо этого, постоянно растет удельный вес работы по предотвращению и разрешению споров. "Регулятивный нажим со стороны государства и предъявляемые требования только растут, и в условиях сильной конкуренции это означает много новой работы для адвокатов", - сказал Валликиви.