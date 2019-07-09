И это не предел? Цена квадратного метра жилья в Таллинне впервые перемахнула планку в 2000 евро

По словам руководителя 1Partner Мартина Вахтера, в столице сложилась парадоксальная ситуация: цены на недвижимость растут, но квартиры становятся более доступными. «Прогноз роста средней заработной платы в этом году радует: это восемь процентов, что больше, чем рост цен на недвижимость, а это означает, что люди смогут себе больше позволить», - сказал Вахтер.

«Урбанизация продолжается, и это обеспечит стабильность рынка недвижимости Таллинна на долгое время. В ближайшие несколько лет никаких серьезных и быстрых изменений не ожидается, обычные сделки купли-продажи продолжатся, несмотря на небольшое повышение цен , - добавил Вахтер.

В июне в Таллинне было совершено 1152 сделки купли-продажи недвижимости, что на 15,6% меньше, чем в мае.

В июне в Таллинне была продана 781 квартира, что на 6% меньше, чем в мае. Средний квадратный метр квартиры в Таллинне в июне обошелся в 2034 евро, что на 4,4% больше, чем в мае. Самая дешевая квартира в июне была продана за 8 000, а самая дорогая за 520 000 евро.

В июне в Таллинне было продано 40 застроенных жилыми домами участков, что на три больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый частный дом был продан за 500, а самый дорогой - за 649 000 евро.