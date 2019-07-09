Вт, 9.07.2019
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Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут

A large rainbow flag is seen with several pairs of legs of those holding the flag.

ФОТО: Lexie Harrison-Cripps / EMPICS Entertainment

Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут, передает championat.com.

В первом сообщении, опубликованном 5 июля, игрок рассказал о себе: «Я профессиональный футболист, выступающий за клуб из Чемпионшипа. Скоро я раскрою свою личность. Мне меньше 23 лет, и сегодня я рассказал о своей ориентации семье. Скоро я сделаю это публично. Я скрывал свою ориентацию слишком долго. Моя семья отреагировала на эту новость великолепно. Не считая нескольких друзей, они были первыми, кто узнал об этом».

На следующий день игрок опубликовал такое сообщение: «Сегодня у меня будет встреча с тренером и президентом клуба. Пока они ничего не знают, но я им всё расскажу. Это подходящий момент. Время пришло».

В тот же день футболист подробно рассказал об итогах встречи с представителями клуба. По его словам, президент и тренер выразили готовность поддерживать его после каминг-аута, а также сообщили, что это никак не скажется на его дальнейшем выступлении в команде.

7 июля игрок опубликовал такое сообщение: «Спасибо всем, кто присылает мне сообщения с поддержкой. Пожалуйста, поймите, что я лишь недавно совершил каминг-аут перед собственной семьей. Мне нужно время, чтобы подготовить себя и людей вокруг, перед тем как сделать это публично. Прошу вас проявить терпение».

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