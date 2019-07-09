В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о «распрях и хаосе» в Белом доме в основном подтвердились, а политика по таким важным вопросам, как Иран, оказалась «бессвязной и хаотичной».

Тем временем в Великобритании начинается официальное расследование обстоятельств того, как депеши британского посла попали в руки журналистов издания Mail on Sunday. Нужно понять, не замешана ли в этой истории некая вражески настроенная держава, пишет во вторник газета Times.

По данным издания, расследование попытается выяснить, не могли ли иностранные шпионы проникнуть в правительственные компьютерные системы.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тьюджентхат в интервью Times сказал, что тот, кто слил эту переписку прессе, нанес серьезный урон британскому правительству и народу.

Канцелярия премьер-министра заявляет, что пока не видела никаких признаков того, что переписка посла была перехвачена представителями какой-то другой страны.

Журналистка Mail on Sunday Изабел Оакшотт, которая опубликовала депеши британского посла, отвергла предположения о том, что у нее могли быть контакты с российскими спецслужбами. «Я рада сообщить, что у меня ровно ноль контактов с российскими спецслужбами», - написала она в «Твиттере».