Исследование: Россия пытается влиять на политику стран Балтии с помощью железной дороги

По его утверждению, литовский железнодорожный рынок стал объектом интереса не отдельных бизнесменов, которые преследовали свои бизнес-интересы, но всей сети геополитической экспансии Кремля, участники которой были не только связаны друг с другом, но и активно сотрудничали не только в коммерческой сфере, а также, «возможно, в нелегальной деятельности».

Исследование раскрывает стратегический подход Кремля к транспорту и, в частности, железнодорожному сектору как к оружию и инструменту экспансии российской внешней политики, а также сеть связанных между собой лиц и компаний, которые координировали свои действия в Эстонии и Латвии.

В основном анализ выполнен на литовском материале, однако в нем затрагиваются и соседние страны, в частности, упоминаются связи Эдгара Сависаара с Владимиром Якуниным и рассматривается дело Олега Осиновского о даче взятки главе Латвийской железной дороги. Автор солидаризуется с точкой зрения КаПо, утверждающей, что Кремль пытается экспортировать практику коррумпированного бизнеса в Эстонию, причем транзитный бизнес и железная дорога входят в число наиболее важных мишеней, что представляет собой угрозу для национальной безопасности.

В исследовании упоминается не только Осиновский-старший, но и его сын, Евгений Осиновский, бывший глава Социал-демократической партии, которого «неоднократно подозревали в том, что его политические решения были обусловлены бизнес-интересами его отца».

Из конкретных компаний, с помощью которых российские власти пытались влиять на соседние страны, называется, в частности, Global Trans, один из собственников которой, Константин Николаев, финансово поддерживал Марию Бутину, задержанную в США как российскую шпионку, а другой, Андрей Филатов, о присвоении которому эстонского гражданства лично ходатайствовал Эдгар Сависаар и местные транзитные бизнесмены, спонсировал пропагандистский фильм об эстонской истории.