У Александра Маслякова появился особняк за 400 миллионов рублей

Сделка была заключена в марте 2019 года. Александр Масляков стал собственником дома площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток. В доме семь санузлов, есть собственные сауна и бассейн, а также встроенный гараж на два автомобиля.

Жилье было продано Маслякову с чистовой отделкой, ремонт выполнен в стиле английская классика, уточняет издание.