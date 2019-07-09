У Александра Маслякова появился особняк за 400 миллионов рублей

Телеведущий Александр Масляков приобрел двухэтажный особняк в одном из элитных поселков Рублево-Успенского шоссе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на онлайн-издание Baza, данные Росреестра и агентства недвижимости, занимающегося продажей домов в поселке.
Сделка была заключена в марте 2019 года. Александр Масляков стал собственником дома площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток. В доме семь санузлов, есть собственные сауна и бассейн, а также встроенный гараж на два автомобиля.
Жилье было продано Маслякову с чистовой отделкой, ремонт выполнен в стиле английская классика, уточняет издание.
Стоимость недвижимости оценивается застройщиком, который выступает и продавцом домов в поселке, в 388 миллионов рублей, что по курсу составляет примерно 5,5 млн евро. В выписке Росреестра, которая имеется в распоряжении издания, указана кадастровая стоимость дома - 22 миллиона рублей, участок оценен в 35 миллионов рублей.