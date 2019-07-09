В Италии тигры загрызли знаменитого дрессировщика

Животные атаковали 61-летнего мужчину во время репетиции в городе Триджано вечером 4 июля на юге страны.

По данным карабинеров, за несколько часов до выступления Вебер отрабатывал трюки с четырьмя тигрицами внутри клетки. В итоге одна из кошек прыгнула на дрессировщика и, повалив его на землю, укусила.

Остальные тигрицы присоединились к нападению. Прошло больше получаса, прежде чем медики и коллеги смогли отогнать кошек от тела. Вебер скончался уже после госпитализации.

Врачи сообщили о травме позвоночника и других серьёзных ранах, несовместимых с жизнью. Полиция проводит расследование.