В Италии тигры загрызли знаменитого дрессировщика

В Италии тигры загрызли насмерть известного во всем мире укротителя диких кошек Этторе Вебера.
Животные атаковали 61-летнего мужчину во время репетиции в городе Триджано вечером 4 июля на юге страны.
По данным карабинеров, за несколько часов до выступления Вебер отрабатывал трюки с четырьмя тигрицами внутри клетки. В итоге одна из кошек прыгнула на дрессировщика и, повалив его на землю, укусила.
Остальные тигрицы присоединились к нападению. Прошло больше получаса, прежде чем медики и коллеги смогли отогнать кошек от тела. Вебер скончался уже после госпитализации.
Врачи сообщили о травме позвоночника и других серьёзных ранах, несовместимых с жизнью. Полиция проводит расследование.
Вебер считался одним из самых известных дрессировщиков тигров в мире: этим животным он посвятил всю свою жизнь.