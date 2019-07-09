Такое нельзя пропустить: сегодня канатоходец Яан Роозе пересечет Лаагна-теэ

Выступление Роозе предваряет начало съемок на Лаагна-теэ и сопутствующую им культурную программу «Кинолето Ласнамяэ», подготовленную при сотрудничестве города Таллинна, продюсерской компании Funfair Films Limited и здешним представителем последней Osaühing Allfilm.

Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом - он прошел по натянутой на высоте 117 метров стропе между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ, выполнив при этом обратное сальто.

В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Кроме того, будучи слэклайнером, он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны.

По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа – отличное дополнение к летним мероприятиям в районе. «Жители Ласнамяэ всегда ценили качественный досуг, и предстоящая программа как раз предложит такие мероприятия», - заверил Вяэн.

Съемки фильма режиссера Кристофера Нолана Tenet пройдут на Лаагна-теэ с 10 по 21 июля. Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу «Кинолето Ласнамяэ», в рамках которой состоится выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.

Программа «Кинолето Ласнамяэ»

Программа включает в себя четыре новых и особенных мероприятия:

9 июля в 18:30 - «Пересечение Яаном Роозе Лаагна-теэ по натянутой стропе» – щекочущее нервы зрелище в Ласнамяэ на Лаагна-теэ.

15 июля в 18:00 – «Большой концерт музыки из кинофильмов» на Певческом поле – эстонская, русская и зарубежная музыка из кинофильмов в исполнении лучших эстонских артистов.

18 июля в 15:00 – «Фестиваль в парке Кивила» – фестиваль в парке Кивила, который соединит в себе спорт, искусство, музыку, захватывающие аттракционы, уличную еду и напитки.