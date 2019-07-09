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Компания Ричарда Брэнсона по организации космического туризма выйдет на биржу

Richard Branson.

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures / FS/MPI/Capital Pictures

Проект Ричарда Брэнсона Virgin Galactic готовится стать публичной компанией. Это будет первое IPO организации, которая занимается космическим туризмом, пишет РБК.

О намерении Virgin Galactic провести размещение акций на бирже сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в проект Ричарда Бренсона инвестирует около 800 млн  долларов компания Social Capital Hedosophia Holdings, получив при этом 49% акций. Условием проведения этих инвестиций является перевод Virgin Galactic в публичную компанию.

Неофициальная подготовка к IPO и встречи с инвесторами проводятся с начала 2019 года. Когда планируется выход на биржу и на какую именно, The Wall Street Journal не уточняет.

Virgin Galactic — пионер космического туризма. Она была открыта в 2004 году и входит в группу компаний Virgin Group, сооснователем которой является британский миллиардер Ричард Бренсон.

Virgin Galactic первой начала заниматься развитием космического туризма. На сегодняшний день 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в сумме заплатив около 80 млн долларов. Компания уже провела множество тестовых полетов, однако полноценные туристические поездки ожидаются не ранее, чем через несколько лет.

Главные конкуренты Virgin Galactic — Blue Origin, которую основал глава Amazon Джефф Безос, и открытая Илоном Маском SpaceX.

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