Бывший глава Estonian Air: Эстонии не нужна национальная авиакомпания

В легендарной книге про Вини Пуха есть такие строчки: «Однажды вечером Кролик пригласил Пуха и Пятачка к себе домой на совещание. “Короче, этот Тигр в последнее время слишком распрыгался, - начал Кролик. – У меня есть одна блестящая идея. Мы возьмем Тигра с собой в экспедицию и отведем его туда, где они никогда не был. И оставим его там!“»

Называя в этом контексте Nordica Тигром, можем ли мы утверждать, что для нашей еще формально национальной авиакомпании, после заключения нового договора с LOT, когда она отправится выполнять подряды в других странах Европы, а с осени в цветах LOT будут выполняться лишь три перелета из Таллинна, домашний рынок утратит значение? И, может быть, компания исчезнет совсем, когда в авиации наступят сложные времена, а договоры о субподрядах закончатся?

Нужно ли нам находящееся в собственности государства авиапредприятие? Прежде всего, важно сформулировать цели, и найти средства для их достижения. Оставив в стороне споры о необходимости вмешательства государства и их способах, мы явно придем к пониманию того, что в нормальные времена у нас должна быть возможность каждый день летать в важнейшие узловые пункты ближайшего региона. Но у этого желания есть своя цена. Учитывая то, насколько мал эстонский рынок, и маргинальное количество транзитных пассажиров, таллиннская авиакомпания сюда просто не вмещается. Если мы хотим нормально летать из одной страны в другую, и принимать здесь туристов и чиновников, то нам придется каждый год доплачивать 10-15 миллионов евро – в зависимости от цены на топливо, местного уровня жизни и конкуренции.

Мы это знали и раньше. В 2015 году государство вложило в Nordica 40 миллионов евро, и 32 миллиона евро в Transpordi Varahaldus, занимающееся самолетами. Это и есть цена нашей окраины и маленького рынка.

Я убежден, что национальный авиатранспорт, состоящих из аэропортов, фирмы, обслуживающей авиадвижение, базирующихся здесь маленьких авиакомпаний и организаций по обслуживанию, а также Тартуской летной академии, может гармонично и, создавая вместе синергию, развиваться и без так называемой национальной авиакомпании. Более того, мировой и в том числе европейский ландшафт авиатранспорта резко изменился. Возникли дешевые авиакомпании, гибридные дешевые авиакомпании, остались и так называемые классики, маленькие бывшие национальные авиакомпании в основном сейчас проданы и начали через субподряды заниматься крупными перевозками или прекратили свою деятельность.

Современной и как можно более жизнеспособной авиакомпания может быть лишь тогда, когда на собственном рынке удается достичь оптимального количества самолетов, если фирма капитализирована в необходимом объеме, и если у нее есть партнеры в лице других авиакомпаний.