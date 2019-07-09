Бывший глава Estonian Air: Эстонии не нужна национальная авиакомпания

Nordica сейчас находится на распутье. Как поступить, если государственный стартовый капитал начинает заканчиваться, большую конкуренцию на рынке составляет airBaltic, а стратегический партнер LOT заинтересован лишь в собственных перевозках, пишет в Postimees бывший глава Estonian Air и эксперт в области авиации Тоомас Петерсон.
В легендарной книге про Вини Пуха есть такие строчки: «Однажды вечером Кролик пригласил Пуха и Пятачка к себе домой на совещание. “Короче, этот Тигр в последнее время слишком распрыгался, - начал Кролик. – У меня есть одна блестящая идея. Мы возьмем Тигра с собой в экспедицию и отведем его туда, где они никогда не был. И оставим его там!“»
Называя в этом контексте Nordica Тигром, можем ли мы утверждать, что для нашей еще формально национальной авиакомпании, после заключения нового договора с LOT, когда она отправится выполнять подряды в других странах Европы, а с осени в цветах LOT будут выполняться лишь три перелета из Таллинна, домашний рынок утратит значение? И, может быть, компания исчезнет совсем, когда в авиации наступят сложные времена, а договоры о субподрядах закончатся?
Нужно ли нам находящееся в собственности государства авиапредприятие? Прежде всего, важно сформулировать цели, и найти средства для их достижения. Оставив в стороне споры о необходимости вмешательства государства и их способах, мы явно придем к пониманию того, что в нормальные времена у нас должна быть возможность каждый день летать в важнейшие узловые пункты ближайшего региона. Но у этого желания есть своя цена. Учитывая то, насколько мал эстонский рынок, и маргинальное количество транзитных пассажиров, таллиннская авиакомпания сюда просто не вмещается. Если мы хотим нормально летать из одной страны в другую, и принимать здесь туристов и чиновников, то нам придется каждый год доплачивать 10-15 миллионов евро – в зависимости от цены на топливо, местного уровня жизни и конкуренции.
Мы это знали и раньше. В 2015 году государство вложило в Nordica 40 миллионов евро, и 32 миллиона евро в Transpordi Varahaldus, занимающееся самолетами. Это и есть цена нашей окраины и маленького рынка.
Я убежден, что национальный авиатранспорт, состоящих из аэропортов, фирмы, обслуживающей авиадвижение, базирующихся здесь маленьких авиакомпаний и организаций по обслуживанию, а также Тартуской летной академии, может гармонично и, создавая вместе синергию, развиваться и без так называемой национальной авиакомпании. Более того, мировой и в том числе европейский ландшафт авиатранспорта резко изменился. Возникли дешевые авиакомпании, гибридные дешевые авиакомпании, остались и так называемые классики, маленькие бывшие национальные авиакомпании в основном сейчас проданы и начали через субподряды заниматься крупными перевозками или прекратили свою деятельность.
Современной и как можно более жизнеспособной авиакомпания может быть лишь тогда, когда на собственном рынке удается достичь оптимального количества самолетов, если фирма капитализирована в необходимом объеме, и если у нее есть партнеры в лице других авиакомпаний.
Прежде чем начинать обсуждение будущего Nordica нужно отследить происходящее в мировой и европейской авиации. Летный транспорт наслаждается высшими точками развития. На волне общего экономического роста и низких цен на топливо количество авиапассажиров в прошлом году увеличилось на 6,5 процента. На 2019 год прогнозируют 4,59 миллиарда пассажиров, а это означает шестипроцентный рост по сравнению с прошлым годом. Общий оборот сектора в 2019 году увеличится на 7,7 процента, достигнув отметки в 885 миллиардов долларов. Авиатранспорт Европейского союза, который составляет примерно четверть от мировой авиации, напрямую дает работу почти восьми миллионам человек и отдаленно поддерживает сохранение примерно пяти миллионов рабочих мест.
Прямой вклад летного транспорта в ВВП Евросоюза составляет 110 миллиардов евро, а общее влияние вместе с туризмом достигает суммы в 510 миллиардов евро. Но, как и экономика, положение летного транспорта циклично. Можем предположить, что составляющая значительную часть расходов авиакомпании цена на топливо поднялась, а из-за введения доплат, вызванных климатической политикой, увеличивающейся конкуренции и ожидаемого экономического спада показатели летного транспорта уйдут в циклический минус. И тогда нам придется совершающим прямые перелеты из Таллинна, использующим прежние бизнес-модели авиакомпании доплачивать еще больше.
Nordica сейчас находится на распутье. Как продолжать работу, если государственный стартовый капитал начал заканчиваться, на местном рынке большую конкуренцию составляет airBaltic, а стратегический партнер LOT заинтересован лишь в собственных перевозках. Насколько вероятно, что цены на топливо увеличатся, прежний быстрый экономический рост мирового летного транспорта в ближайшие годы замедлится, а наш и стран ближайших рынков экономический рост перейдет в цикличный спад.
Созданная в 2015 году Nordica продолжила работать по переставшей существовать Estonian Air бизнес-модели. Для перехода на концепцию дешевой авиакомпании, то есть перелетам из пункта в пункт, при отсутствии своей коммерческой платформы начали сотрудничать с другими авиакомпаниями, и теперь с польской государственной фирмой LOT, в то же время, выделенные государством в качестве стартового капитала 40 миллионов евро начали заканчиваться. Вы находимся в ситуации, когда наша – принадлежащая государству авиакомпания, чтобы выжить экономически, начинает заниматься субподрядами на других рынках, забросив перелеты из Таллинна. Если несколько лет назад еще была актуальной общая для трех стран Балтии авиакомпания, то нынешнее положение таково, что airBaltic уже начала превращаться во всебалтийскую авиакомпанию, то есть в ее интересы кроме Риги, входят также Вильнюс и Таллинн. В отличие от Estonian Air, airBaltic получил положительный ответ от Брюсселя на государственную помощь, также она использовала чуть больший интерес Риги, поэтому смогла последовательно расти и, например, открывать прямые перелеты из Таллинна.
AirBaltic больше не нужно объединения с Nordica, поскольку она исходит из того обстоятельства, что Эстония – это ее домашний рынок. Такое объединение не даст ей синергии, поскольку в случае авиакомпании покупаются скорее рынок и работники, самолеты обычно находятся в лизинге. Для роста AirBaltic скорее нуждается в инвестициях, чем в объединении с другой еще более маленькой авиакомпанией.
Вернумся к вопросу о том, нужна ли нам – Эстонии – своя так называемая национальная авиакомпания. Тут ответ прямой – нет. Мы не можем, являясь окраиной, и имея маленький рынок, содержать растущую и нуждающуюся в определенных объемах авиакомпанию, учитывая ограничивающие государственную помощь правовые акты Европейской комиссии, а также существенную вероятность того, что так называемые хорошие времена летного транспорта скоро станут прошлым. Но возможно при меньшем участии государства контролировать, чтобы была достигнута стратегическая цель – ежедневные перелеты из Таллинна по утрам и вечерам в важные узловые пункты ближайших рынков. Упрощенно, это является альтернативой. Сделать Nordica дешевой авиакомпанией и продать, в числе прочего, частично выведя на биржу, оставив государству пространство для принятия решения, например, через небольшое долевое участие. Или все же ликвидировать Nordica, как торговую марку, и продолжить оперировать Regional Jet и в сотрудничестве с LOT выполнять субподряды на других рынках, а также покрывать некоторые регулярные линии с выходом из Таллинна.
Естественно, есть и комбинированные варианты, но важно, чтобы представители собственника Nordica, совет и новый руководитель принимали только хорошие и взвешенные решения, направленные на будущее. То есть, снова ссылаясь на книгу о Винни Пухе: нам нужно попытаться сделать так, чтобы конкуренты не завели нашего Тигра (Nordica) в лес.