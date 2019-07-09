Грибников и ягодников призывают быть внимательными вблизи мест проведения учений

Военные учения проводятся на территории учебных полигонов круглогодично, поэтому ограничения в передвижении могут действовать и летом в период сбора грибов и ягод. Силы обороны не препятствуют передвижению по территории учебных полигонов в том случае, если там не проводится никаких учебных действий.

Чтобы избежать случайного попадания гражданских лиц на территорию учебных полигонов Сил обороны, граница территории обозначается бело-красными или желто-красными столбами. На каждом столбе имеется небольшая черная стрелка, которая указывает направление, в котором расположена территория полигона. Часть столбов оснащена табличками с номером телефона для получения дополнительной информации и пометкой о границе учебного полигона.

Во время проведения боевых стрельб, подрывных работ и других опасных для жизни действий на флагштоки вывешиваются красные флаги, закрываются подъездные дороги и в случае необходимости выставляется караул, распоряжения которого необходимо всегда выполнять.