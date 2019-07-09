Три простых совета, как придать интерьеру свежий вид

По словам дизайнера IKEA Байбы Фрейя, для начала надо подумать, какие места в доме больше всего хочется изменить. «Если вы определились с тем, что конкретно хотите изменить, то обновление станет более естественным и будет найдено лучшее решение. Многое поменять могут даже мелочи. Разберите вещи в шкафу, разложите все по ящикам и корзинам, это уже изменит многое в комнате», - сказала Фрейя.

ФОТО: Ikea

Более значительных изменений можно достичь, например, перекрашиванием стен и заменой домашнего текстиля. «Обновление интерьера не должно быть слишком затратным. Если поменять покрывало на кровати, уже это создаст другую атмосферу, а если поменять подушки, шторы и ковер, можно придать дому новый вид - и это всего за пару десятков евро», – сказала Фрейя. Если нужно поменять мебель, то тогда, с точки зрения экономии денег, разумно покупать мебель постепенно, но при этом нужно следить чтобы предметы мебели подходили друг другу.

1. Краска для стен и обои

Самыми популярными оттенками красок для стен сейчас являются пастельные – терракота, бледно-голубой, зеленый, пыльно-розовый, светло-серый, а также натуральные материалы и природные узоры. «В Эстонии по-прежнему популярными тонами остаются бежевый, песчаные тона, коричневый и черно-коричневый, а также натуральный дуб и оттенки грубой древесины», - рассказала дизайнер IKEA Байба Фрейя. Хотя наиболее предпочтительными являются естественные оттенки, некоторые выбирают смелые решения. Например, окрашивают стены в яркие цвета: красный, фиолетовый и зеленый, или выбирают узорные обои.

ФОТО: Ikea

Дизайнер IKEA объяснила, что при выборе красок для стен или обоев, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. «Для спальни нужно выбирать более спокойные тона, зато для гостиной можно использовать яркие и веселые решения», - говорит Фрейя. Обои в спальне могут быть с узором, но лучше выбирать не очень контрастные оттенки и более яркой сделать стену за спинкой кровати, чтобы перед сном глаза смотрели на стену с более спокойным рисунком и цветом», - объяснила Фрейя. В гостиной действует то же правило – стену за телевизором не стоит загружать, чтобы глаза не уставали так быстро. «Лучше декорировать одну-две стены и оставить остальные в более спокойных тонах», - добавила дизайнер IKEA.

Фрейя рекомендует использовать на кухне и в ванной свежие и чистые тона, но можно немного добавить яркости, чтобы аппетит был лучше и утренний душ помог проснуться. «Кухонная плитка может быть узорной, но все-таки советую более чистые тона, а поиграть цветом можно с помощью текстиля и посуды», - говорит Фрейя.

2. Текстиль и аксессуары

Дизайнер IKEA считает, что именно текстиль и прочие аксессуары создают домашний уют. «Текстиль создает уют и показывает индивидуальность хозяина дома. Это могут быть подушки разных цветов или целая спальня в белых тонах», - отметила Фрейя. При выборе текстиля действует то же правило: выбрать один тон с акцентом и подобрать к нему подходящие цвета. Например, постельное белье более яркого цвета или с узором, а подушки и ковер более спокойных тонов и без узора.

ФОТО: Ikea

Фрейя также считает, что с помощью текстильных изделий можно обновить и детскую комнату, потому что у детей чаще всего меняются потребности. «Комнату, посвященную зеленым динозаврам, можно легко переделать в космический корабль, просто поменяв постельное белье, шторы, ковер и подушки», - говорит Фрейя.

Аксессуары и безделушки обычно можно найти в домах повсюду – на полках, в витрине, а фотографии и картины - на стенах. «Самое главное здесь - избежать избыточности и следовать принципу однородности», - сказала Байба Фрейя.

3. Хорошие решения для хранения вещей

Для того, чтобы содержать комнату в порядке, имеет смысл использовать разные приспособления для хранения, чтобы вещи не валялись повсюду. «Например, все средства для гигиены можно сложить в шкафчик в ванной, используя дополнительные коробочки или корзинки. Цена коробочек для шкафов ванной комнаты начинаются с 99 центов», - говорит Фрейя. Специальные коробки для складирования вещей можно найти и приспособить также для спальни или детской.

ФОТО: Ikea