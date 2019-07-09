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Серена Уильямс получила огромный штраф за сломанную ракетку

File photo dated 02/07/19 of tennis star Serena Williams, who may be one of the contenders for the role of godparent to the Duke and Duchess of Sussex's baby.

ФОТО: Mike Egerton / PA Wire/PA Images

Итальянец Фабио Фоньини и американка Серена Уильямс за неспортивное поведение на Уимблдоне оштрафованы на три и десять тысяч долларов соответственно, передает championat.com.

B матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном теннисист выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт №14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».

Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс заплатит штраф в размере $ 10 тыс. за повреждение тренировочного корта в выходные перед стартом соревнований. Американка позволила себе швырнуть на газон ракетку.

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