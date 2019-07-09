Серена Уильямс получила огромный штраф за сломанную ракетку

Итальянец Фабио Фоньини и американка Серена Уильямс за неспортивное поведение на Уимблдоне оштрафованы на три и десять тысяч долларов соответственно, передает championat.com.
B матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном теннисист выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт №14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».
Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс заплатит штраф в размере $ 10 тыс. за повреждение тренировочного корта в выходные перед стартом соревнований. Американка позволила себе швырнуть на газон ракетку.