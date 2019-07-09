Серена Уильямс получила огромный штраф за сломанную ракетку

B матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном теннисист выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт №14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».