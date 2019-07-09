Первая запись в судовом журнале полярной экспедиции: выход из Таллинна

8 июля в 14 часов в команду на первом переходе входили: капитан Индрек Киви, механик Мяртен Вайкмаа, штурманы Меэлис Саарлайд и Прийт Кууск, матросы Марко Михкельсон, Тоонарт Ряэск, Яанус Пийрсалу, Урмас Дресен, CJ Kask, юнга Каролина Вайно, кок Прийт «Венд» Кууск. Место назначения – Кронштадт, откуда пустился в свое историческое путешествие и Готтлиб фон Беллинсгаузен. Капитан Киви провел все необходимые приготовления – маршрут намечен, судовые документы в порядке, погранохрана обеих стран проинформирована.

От причала Летной гавани, где до сих пор стоял «Адмирал», мы направились в порт Ноблесснера, где быстро и приятно прошли пограничные и таможенные процедуры. В 14:58 отдали концы и вышли в море. Мяртен Вайкмаа, которому предстоит ночная вахта, ушел в свою каюту, попросив разбудить его вовремя. CJ Kask, который на нашем судне стал видеографом, вместе с Каролиной, которая станет одной из ведущих передачи о нашем путешествии, заснял выход из Таллинна. Все находились в приподнятом расположении духа, как это обычно бывает в начале путешествия, ведь никакой судовой рутины еще нет.

В Финском заливе нас встретил умеренный встречный ветер, но с помощью мотора Volvo-Penta мы легко делали 8 узлов, это нормальная скорость, не тратится слишком много дизельного топлива. И все же судно раскачивало так, что не очень привыкшие к морю члены команды в тоске глядели на горизонт, чтобы избавиться от подкатывающей тошноты.

Венд приготовил на ужин рыбу с картофельной массой и лисичками, не удивительно, что, когда я спросил у зампреда комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона о его первых впечатлениях непосредственно перед входом в российские воды, он принялся нахваливать ужин. Факт, что многие корабельные бунты начинались именно с плохой пищи. На десерт на борту были четыре полярных торта от Eesti Pagar. Но Венд обеспокоен, что в суматохе перед путешествием он забыл миксер для взбивания сливок. Срочно было найдено решение: если каждый член команды потрясет банку со сливками 100 раз, сливки будут прекрасно взбиты.

Когда «Адмирал Беллинсгаузен» приблизился к полуострову Юминда и до мыса оставалось около пяти морских миль, нас подошли поприветствовать пять судов – два любительских и три судна добровольных морских спасателей Юминда (судно "Варвара" и два судна быстрого реагирования - семиметровая резиновая лодка и спасательный катер). Большое спасибо парням с Юминда за этот отличный сюрприз. Однако тут же нас предупредила эстонская погранохрана: поскольку мы уже были выписаны из страны, нам напомнили, что швартовка к другим судам запрещена. Приятно было почувствовать, что наши пограничники работают.

«Адмирал Беллинсгаузен» должен прибыть в кронштадтский яхт-клуб «Форт Константин» во второй половине вторника.

Тийт Пруули

Руководитель экспедиции