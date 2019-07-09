Игуаин отказывается покидать «Ювентус»

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года. Интерес к Игуаину проявляет "Рома", которая хочет взять игрока в аренду.