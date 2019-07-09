Обеспечивать общественный порядок в Хааберсти будет частная охранная фирма

Старейшина района Андре Ханимяги отметил, что помощь патрульного экипажа особенно чувствуется в тех местах где были отмечены наиболее частые нарушения общественного порядка.

«Мы учли предложения жителей района и для обеспечения большей безопасности в районе ведем тесное сотрудничество с полицией и охранной фирмой. Надеюсь, что за счет наших обоюдных действий решатся многие проблемные моменты», - сказал старейшина.

Андре Ханимяги добавил, что задачей патрульного экипажа является предотвращение нарушений правопорядка и помощь жителям города и полиции

«Во время патрулирования экипаж проверяет спортивные и игровые площадки, скейтпарк, территорию возле пруда, амфитеатр, а также следит за общественным порядком вблизи магазинов и на берегу озера Харку»,- отметил он.

«В случае нарушения правопорядка, патруль прекратит данное действие и в случае необходимости вызовет на место полицию, скорую помощь или службу спасения», - продолжил старейшина.