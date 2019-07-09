Вт, 9.07.2019
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Обеспечивать общественный порядок в Хааберсти будет частная охранная фирма

Haaberstis avati Ehitajate tee remonditud lõik, mis on ühtlasi ka Haabersti ringi rekonstrueerimise esimene etapp.

ФОТО: Liis Treimann

По заказу управы Хааберсти охранная фирма Skarabeus Julgestusteenistus начала патрулировать этот район Таллинна в целях дополнительного обеспечения правопорядка в летний период. В рамках данного соглашения патрулирование проходит по всей территории района, а также возле озера Харку и Ыйсмяэского пруда, сообщила районная управа.

Старейшина района Андре Ханимяги отметил, что помощь патрульного экипажа особенно чувствуется в тех местах где были отмечены наиболее частые нарушения общественного порядка.

«Мы учли предложения жителей района и для обеспечения большей безопасности в районе ведем тесное сотрудничество с полицией и охранной фирмой. Надеюсь, что за счет наших обоюдных действий решатся многие проблемные моменты», - сказал старейшина.

Андре Ханимяги добавил, что задачей патрульного экипажа является предотвращение нарушений правопорядка и помощь жителям города и полиции

 «Во время патрулирования экипаж проверяет спортивные и игровые площадки, скейтпарк, территорию возле пруда, амфитеатр, а также следит за общественным порядком вблизи магазинов и на берегу озера Харку»,-  отметил он.

«В случае нарушения правопорядка, патруль прекратит данное действие и в случае необходимости вызовет на место полицию, скорую помощь или службу спасения», - продолжил старейшина.

Помимо прочего в общественных местах района установлены камеры видеонаблюдения и ведется всестороннее сотрудничество с полицией и с муниципальной полицией.

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