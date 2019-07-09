Таллиннские дни моря откроются общим концертом Анне Вески и Reket

Перед началом концерта состоится торжественная церемония открытия Таллиннских дней моря, в которой примут участие вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, капитан Таллиннского порта Айн Клаус, капитан порта Летной гавани Лаури Вяйнсалу, а также руководство BLRT Grupp, Noblessner Arendus OÜ, Haven Kakumäe OÜ.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что открывающий фестиваль концерт станет особенным по двум причинам – во-первых, Анне Вески впервые выступит на фестивале, а во-вторых, она исполнит дуэтом с рэпером Reket совместную композицию. «Концерт пройдет в акватории порта Ноблесснер на тральщике, поэтому насладиться им можно будет как с набережной яхтенного порта, так и с лодки или яхты прямо в море», - сказал вице-мэр.

С 12 по 14 июля в разных портах пройдут концерты с участием множества исполнителей, среди них Виктор Крон и Стиг Ряста, ансамбль Ultima Thule, Тынис Мяги и многие другие. Большая часть концертов бесплатна для зрителей. С полной программой можно ознакомиться здесь.