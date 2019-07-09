Таллиннские дни моря откроются общим концертом Анне Вески и Reket

В пятницу, 12 июля, во время открытия Таллиннских дней моря состоится уникальный концерт – на сцену выйдут вместе легендарная Анне Вески и рэпер Reket. Фестиваль будет проходить до 14 июля в четырех портах Таллинна и предложит гостям интересную программу.
Перед началом концерта состоится торжественная церемония открытия Таллиннских дней моря, в которой примут участие вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, капитан Таллиннского порта Айн Клаус, капитан порта Летной гавани Лаури Вяйнсалу, а также руководство BLRT Grupp, Noblessner Arendus OÜ, Haven Kakumäe OÜ.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что открывающий фестиваль концерт станет особенным по двум причинам – во-первых, Анне Вески впервые выступит на фестивале, а во-вторых, она исполнит дуэтом с рэпером Reket совместную композицию. «Концерт пройдет в акватории порта Ноблесснер на тральщике, поэтому насладиться им можно будет как с набережной яхтенного порта, так и с лодки или яхты прямо в море», - сказал вице-мэр.
С 12 по 14 июля в разных портах пройдут концерты с участием множества исполнителей, среди них Виктор Крон и Стиг Ряста, ансамбль Ultima Thule, Тынис Мяги и многие другие. Большая часть концертов бесплатна для зрителей. С полной программой можно ознакомиться здесь.
Ежегодно Таллиннские дни моря посещает более 100 000 человек. Мероприятия пройдут в Летной гавани, Старом порту, яхтенном порту Haven Kakumäe и портовом городке Noblessner.