Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека

45-летний отдыхающий находился на надувной лодке, потерял равновесие и упал. Из-за низкой температуры воды он был не в силах удержаться на плаву.

Друзья пострадавшего начали звать на помощь спасателей. Ближе всех к месту происшествия оказался 37-летний Маньини. Пловец бросился в воду и спас утопающего. Его доставили в одну из местных больниц.

«Когда я добрался до него, он даже не мог говорить. Поднять его обратно на лодку было нелегко», — отметил Маньини. Он также добавил, что сделал то, что должен был сделать.