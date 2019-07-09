Уровень загрязнения грунтовых вод в окрестностях Таллинна и Ида-Вирумаа близок к опасному

Карта уровня содержания нитрат-ионов в грунтовых водах по всей Эстонии. ФОТО: Pm

Уже много лет проживающая в Кассинурме, Йыгевамаа супружеская пара не может пить воду из своего колодца. Причина в том, что концентрация нитрат-ионов на литв воды составляет 78 миллиграммов, в то время как нормой является показатель до 50 мг/л. Их воду нельзя употреблять для питья, там явное загрязнение воды нитратами, говорят эксперты. Одна из причин – близкое распложение сельскохозяйственных полей.

Такой высокий уровень загрязнения, по словам экспертов, наблюдается редко. «В целом качество грунтовых вод в Эстонии хорошее, по последним оценкам, 79 процентов грунтовых вод страны было в хорошем химическом состоянии», – говорит руководящий специалист по анализу окружающей среды Агентства по окружающей среде. Эти данные были собраны в 2014 году. Сейчас же собираются новые данные для оценки, но, по словам Оямяэ, не стоит ожидать больших изменений в результатах оценки.

Общее хорошее состояние не означает однако, что проблема загрязнения не возникает. Согласно данным 2014 года, Таллинн, Ида-Вирумаа, территория вокруг возвышенности Пандивере, а также Пылтсамаа и Выру – области, вызывающие беспокойство (смотрите график).

Загрязнение натратов бывает временным являением, высокая же концентрация нитратов продолжительное время наблюдает в окрестнотях Адавере и Пылтсамаа (территории, чувствительные к нитратам из-за тонкого слоя почвы — ред.). В разные периоды времени там менее 10 раз была зафиксирована концентрация 100 мг/л, концентрация более 80 мг/л была зафиксирована примерно 40 раз.

Из-за отсутствия длительного сбора данных, не всегда известно, какие изменения качества воды вне территорий чувствительных к нитратам вызываны воздействием сельского хозяйства: помимо нитрат-ионов в грунтовых водах в последние годы были обнаружены также частицы средств защиты растений и их остатки.

По словам Оямяэ, нельзя сказать, что наблюдается падаение трендов загрязнения на территориях, чувствительных к нитратам. «Действительно до тех пор, пока растет сельское хозяйство, больше удобряются поля, нитраты больше попадают в грунтовые воды. Вне территорий, чувствительных к нитратам как правило превышение нормы концентрации нитрат-ионов не найдено», – сказала Оявере.

По словам Оямяэ, то, что помимо нитрат-ионов в последние годы в грунтовых водах зафиксированы и частицы средств защиты растений и их остатки, не говорит о росте этих показателей. Скорее, в последние годы улучшилась точность лабороторий и стало больше проверок по большим критериям.

«В то же время нельзя игнорировать тот факт, что они попадают в водоемы. Более других пестицидов в грунтовых водах был обнаружен дефенил-хлоридазон, который является метаболитом хлоридазона. Ранее он использовался в Эстонии при выращивании кормовой свеклы, однако уже многие годы он запрещен в Эстонии», – говорит она.