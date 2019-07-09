Ежегодно звезды российской эстрады приезжают в Юрмалу. Поэтому не удивительно, что многие из них приобрели недвижимость в латвийском курортном городе.

Так, квартиры, которые принадлежат Борису Моисееву и стилисту Сергею Звереву, находятся, как пишут российские СМИ, в комплексе Riviera в Булдури.

Из роскошных апартаментов открывается вид на реку Лиелупе и небольшие острова. Хотя сколько заплатил Зверев, не сообщается, но Моисеев когда-то за свою квартиру площадью 77 м2 отдал 240 тысяч евро. В целом, цены в комплексе Riviera колеблются от 220 до 330 тысяч евро.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Актер Владимир Винокур, певец Валерий Сюткин, телеведущий Александр Масляков и актриса Ольга Будина поселились в элитном проекте Marienbāde, который расположен в Лиелупе. До моря примерно 70 метров, а река расположена всего в 10 минутах ходьбы. Цены на квартиры в этом комплексе колеблются от 230 тысяч до 1 млн евро.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Недалеко от концертного зала "Дзинтари" расположен один из самых дорогих многоквартирных домов в Юрмале - Jūrmalas vilnis. Здесь живут юмористы Геннадий Хазанов и Клара Новикова, композитор Аркадий Укупник, актер и предприниматель Антон Табаков и музыкант Леонид Агутин.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

В Дзинтари в комплексе жилых домов Dzintaru rezidence находится недвижимость композитора Игоря Николаева, который в этом году вместе с дочерью часто посещает лесной парк в Дзинтари. Также там расположена квартиры певицы Ларисы Долиной: четырехкомнатная, которую она приобрела за 1,25 млн евро, и двухкомнатная за 410 тысяч евро. Квартиру поменьше она приобрела для своей дочери еще до рождения внучки, чтобы дочь во время беременности могла отдыхать на море.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

Несколько лет подряд Алла Пугачева с семьей останавливалась на вилле "Марта", которая расположена в Булдури. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, который когда-то принадлежал бывшему совладельцу банка "Parex" Виктору Красовицкому. Как указано в объявлении компании Baltic Sotheby's International Realty, на вилле шесть спален. Общая площадь дома - 2387 квадратных метров. Хотя Пугачева в этому году вновь отдыхает в Юрмале, пока точно не известно, где она остановилась.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Знаменитый российский актер Эммануил Виторган пару лет назад признался, что приобрел имущество на улице Театра, недалеко от улицы Йомас. Дом расположен в красивом саду с бассейном. Примечательно, что дом, где актер проживает вместе с супругой, является архитектурным памятником.

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

ФОТО: Apollo

В Юрмале также находится особняк латвийской певицы и любимицы россиян Лаймы Вайкуле.