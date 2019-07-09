Вт, 9.07.2019
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  • Министр Ааб: планы построить туннель между Хельсинки и Таллинном к 2024 году нереальны

Министр Ааб: планы построить туннель между Хельсинки и Таллинном к 2024 году нереальны

Riigihalduse minister Jaak Aab usub, et kolme-nelja aasta pärast võiks Jõhvi ja Narva vahelise neljarealise maantee ehitus lahti minna.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб сказал новостям ERR, что не считает реалистичными планы построить железнодорожный туннель между Эстонией и Финляндией к концу 2024 года.

Первые данные, необходимые для начала детальной планировки строительства , собраны, однако по части финансирования и влияния на окружающую среду имеются сомнения.

"Одним из ключевых моментов является рентабельность: при запуске такого масштабного проекта, следует оценить различные риски, например, что будет, если объект останется недостроенным или не хватит финансирования, а также влияние на окружающую среду. Если в Финляндии туннель будет проложен в граните, то в Эстонии осуществить проект не так просто, и влияние на окружающую среду будет больше", – сказал Ааб.

Кроме того, по мнению Ааба, высказанные финским бизнесменом Петером Вестербакой планы открыть туннель к декабрю 2024 года, не кажутся ему реалистичными, потому что процесс составления спецпланировки сам по себе достаточно длительный, а значит проектирование и строительство займут гораздо больше времени.

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