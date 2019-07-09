Министр Ааб: планы построить туннель между Хельсинки и Таллинном к 2024 году нереальны

"Одним из ключевых моментов является рентабельность: при запуске такого масштабного проекта, следует оценить различные риски, например, что будет, если объект останется недостроенным или не хватит финансирования, а также влияние на окружающую среду. Если в Финляндии туннель будет проложен в граните, то в Эстонии осуществить проект не так просто, и влияние на окружающую среду будет больше", – сказал Ааб.