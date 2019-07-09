Российскому телеканалу RT и информационному агентству Sputnik было запрещено посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их «активной роли в распространении дезинформации».
В конференции на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов, представителей гражданского общества и властей. Британский МИД, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.
Российское посольство в Лондоне назвало это решение «прямой дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам».
Представитель МИД Британии в свою очередь заявил: «Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России».