«Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране», - говорится в заявлении.

Расследование Ofcom

Телеканал RT, поддерживаемый российскими властями и ранее известный как Russia Today, в последние годы расширил вещание в Великобритании и США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу средствам массовой информации в обеих странах.

В декабре британский регулятор Ofcom пришел к выводу, что канал допустил семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ при освещении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению Ofcom, российский телеканал нарушил принцип непредвзятости.

«Мы сообщили RT, что рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры, - говорилось в сообщении регулятора. - В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива».

Одно из нарушений Ofcom нашел в программе Sputnik. Проверка проводилась в связи с поступившей жалобой. Ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как «бывший советник Кремля и российского правительства».

Гость ток-шоу называл покушение на Скрипалей «плохо спланированной провокацией», призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем. Как отмечал регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.