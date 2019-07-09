Лобьякас: если бы я был на Певческом поле, мне было бы стыдно перед неэстонцами

Чтобы честно проговорить все в самом начале, о певческих праздниках у меня только хорошие воспоминания. Одни - о тех ночных певческих праздниках в конце 1980-х, на которых побывали все, другие – о прошедших десяток лет спустя, когда «O Fortuna» из Carmina Burana, исполнением которой дирижировал Неэме Ярви, произвела неповторимое впечатление – не думаю, что последнюю вообще когда-либо одновременно вместе пело больше людей.

Двадцать лет спустя у меня были известные колебания. Этническое профилирование массовых мероприятий никогда не было хорошей идеей. И исключительно плохая идея – делать это в стране, страдающей от национальной сегрегации, где потихоньку возникает кастовое общество (когда вы в последний раз слышали эстонский язык на стройплощадке или видели бейджики с эстонскими именами в Maxima?); где живущий в Эстонии русский мужчина в результате разрыва в зарплате по этническому признаку в среднем зарабатывает меньше, чем женщина-эстонка; и где уплата налогов не принесла всем постоянным жителям страны политического представительства даже спустя 30 лет после восстановления независимости.

Как эстонцу мне было бы стыдно перед всеми теми неэстонцами, которые так желают нам добра, многие из которых являются частью нашей страны, и в отношении которых один глава государства за другим не демонстрирует самой элементарной вежливости ни на певческих праздниках, ни в речах по случаю Дня независимости.

Задним числом мне как гражданину, к счастью, по-прежнему свободной страны приятно, что на этот раз я не пошел на Певческое поле искать воспоминаний прежних лет. Как и следовало опасаться, президент элегантным движением сняла с себя головной убор представителя всех граждан Эстонской Республики (и неграждан, поскольку главу государства при необходимости выбирает избирательная коллегия, в которую входят представители местных самоуправлений, которых в свою очередь могут избирать неграждане), надела на голову эстонский национальный чепец главы племени и поприветствовала «эстонцев». И как я не мог и предположить, вдобавок еще и министр культуры Эстонской Республики выступил у подножия Ласнамяэ, который во многом является домом для наших русскоязычных сограждан, с речью, в которой призвал: «Остановите Ласнамяэ!»