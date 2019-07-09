Прокуратура: обыск у Мстислава Русакова не связан с "Русской школой"

Сначала обыски прошли по месту жительства Русакова, после, как утверждается, все переместились в офис «Русской школы Эстонии». В чем именно подозревается Мстислав Русаков, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Оля Кивистик объяснила: "В начале декабря в прокуратуру поступила жалоба о совершении преступления, и для ее проверки было возбуждено уголовное дело по статье 281 Пенитенциарного кодекса (предоставление неверных данных в регистр недоходных объединений и фондов). Сегодня в рамках уголовного производства проводятся обыски".