Вт, 9.07.2019
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Прокуратура: обыск у Мстислава Русакова не связан с "Русской школой"

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Мстислав Русаков.

ФОТО: Sergei Trofimov /

Сегодня полиция провела обыск в доме бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии и одного из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова.

Сначала обыски прошли по месту жительства Русакова, после, как утверждается, все переместились в офис «Русской школы Эстонии». В чем именно подозревается Мстислав Русаков, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Оля Кивистик объяснила: "В начале декабря в прокуратуру поступила жалоба о совершении преступления, и для ее проверки было возбуждено уголовное дело по статье 281 Пенитенциарного кодекса (предоставление неверных данных в регистр недоходных объединений и фондов). Сегодня в рамках уголовного производства проводятся обыски".

Она уточнила: «Можем сказать, что следствие не связано с НКО „Русская школа в Эстонии“, но поскольку производство находится в активной фазе, у нас нет возможности точнее раскрыть детали».

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