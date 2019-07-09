Вт, 9.07.2019
Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В доме бывшего руководителя Левой партии Мстислава Русакова прошел обыск

В доме бывшего руководителя Левой партии Мстислава Русакова прошел обыск
Новость обновлена в 14.50!

2

Мстислав Русаков.

ФОТО: Sergei Trofimov /

В сети распространяет информация о том, что сегодня полиция провела обыск в доме бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии и одного из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова.

Сначала обыски прошли по месту жительства Русакова, сейчас, как утверждается, все переместились в офис «Русской школы Эстонии». В чем именно подозревается Мстислав Русаков, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Оля Кивистик объяснила: "В начале декабря в прокуратуру поступила жалоба о совершении преступления, и для ее проверки было возбуждено уголовное дело по статье 281 Пенитенциарного кодекса (предоставление неверных данных в регистр недоходных объединений и фондов). Сегодня в рамках уголовного производства проводятся обыски".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ