Верните собаку: звезда футбола готов ради любимца на любые траты

Из квартиры футболиста пропали несколько сумок и собака. Неизвестные проникли в дом, разбив дверь черного входа.

«Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?