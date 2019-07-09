Вт, 9.07.2019
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Верните собаку: звезда футбола готов ради любимца на любые траты

Daniel Sturridge.

ФОТО: Steve Paston/EMPICS Sport

Дом экс-нападающего «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа в Лос-Анджелесе обокрали, передает sports.ru.

Из квартиры футболиста пропали несколько сумок и собака. Неизвестные проникли в дом, разбив дверь черного входа.

«Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, я серьезно», – сказал Старридж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back.

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