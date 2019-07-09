Картина дня: массовое захоронение, обыск у политика, дешевая клубника и месть в пехотном батальоне

Во дворе таллиннской больницы нашли массовое захоронение

В ходе археологических раскопок, проводимых во дворе Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави, нашли скелеты людей, похороненных здесь еще в 18 веке. На некоторых из них видны следы вскрытия. Речь идет о первом настолько хорошо сохранившемся захоронении. Читать далее...

Избившие сослуживца избежали уголовного преследования

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых молодых людей, которые в феврале этого года избили в Вируском пехотном батальоне своего сослуживца. Читать далее...

В доме бывшего руководителя Левой партии Мстислава Русакова прошел обыск

В сети распространяется информация о том, что сегодня полиция провела обыск в доме у бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии и одного из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова. Читать далее...

Цены на клубнику упали до уровня времен эстонской кроны

Цена клубники в этом году опустилась предельно низко: в последний раз килограмм ягоды так же дешево стоил еще во времена кроны. Фермеры терпят убытки, поскольку затраты на выращивание и сбор в сравнении с ценой килограмма были высокими. Читать далее...

Адвокаты в Эстонии с каждым годом зарабатывают все больше

За последние пять лет обороты и прибыль крупнейших адвокатских бюро Эстонии выросли в два с половиной раза. В прошлом году оборот лидера среди адвокатских бюро достиг отметки в 10 млн евро. Читать далее...

Рейнсалу не пускал бы в Эстонию африканских беженцев, принятых Мальтой

По мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Эстония не должна принимать прибывших на Мальту мигрантов, которым премьер-министр этого островного государства пообещал расселение по другим странам Европейского союза. Читать далее...

На Лаагна-теэ стартуют съемки фильма: что нужно знать, чтобы не застрять в Ласнамяэ

Съемки фильма Tenet голливудского режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна-теэ в Таллинне с 10 по 21 июля, что повлечет за собой реорганизацию дорожного движения. Читать далее...

Мошенники выманили в прошлом году миллионы евро

В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять приговоров, связанных с отмыванием денег, которыми признана вина 16 лиц, в том числе, двух юридических. Всего у осужденных было конфисковано 266 000 евро, сообщает ежегодник Бюро данных по отмыванию денег. Читать далее...

Россия пытается влиять на политику стран Балтии с помощью железной дороги