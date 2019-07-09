Картина дня: смерть ребенка в Хальяла, обыски у Русакова и протест Рейнсалу против салюта в честь взятия Таллинна

Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
В Хальяла погиб шестилетний мальчик, возбуждено уголовное дело
Сегодня в многоквартирном доме в поселке Хальяла умер шестилетний мальчик. Читайте далее...
Во дворе таллиннской больницы нашли массовое захоронение
В ходе археологических раскопок, проводимых во дворе Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави, нашли скелеты людей, похороненных здесь еще в 18 веке. На некоторых из них видны следы вскрытия. Речь идет о первом настолько хорошо сохранившемся захоронении. Читать далее...
Москва планирует салютовать 22 сентября в честь взятия Таллинна. Рейнсалу намерен протестовать
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу планирует вызвать посла России в Эстонии Александра Петрова из-за планов Москвы организовать салют 22 сентября, который одна сторона считает днем освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков, а другая – днем оккупации эстонской столицы. Читайте далее...
Избившие сослуживца избежали уголовного преследования
Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых молодых людей, которые в феврале этого года избили в Вируском пехотном батальоне своего сослуживца. Читать далее...
В доме бывшего руководителя Левой партии Мстислава Русакова прошел обыск
В сети распространяется информация о том, что сегодня полиция провела обыск в доме у бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии и одного из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова. Читать далее...
Лукас об «Остановите Ласнамяэ»: я знаю чуть больше о планах по строительству недвижимости
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал в своей речи на Певческом празднике, что в окрестностях Певческого поля больше не поместится ни одного высотного здания и, если понадобится, эстонцы снова споют «Остановите Ласнамяэ». Министр пояснил свое выступление в социальной сети. Читайте далее...
Кристина Каллас: в ближайшем будущем такое приглашение к русским не прозвучит
Певческий праздник вновь породил дискуссию на тему: «В одной ли стране мы живем?» Читайте далее...
Цены на клубнику упали до уровня времен эстонской кроны
Цена клубники в этом году опустилась предельно низко: в последний раз килограмм ягоды так же дешево стоил еще во времена кроны. Фермеры терпят убытки, поскольку затраты на выращивание и сбор в сравнении с ценой килограмма были высокими. Читать далее...
Адвокаты в Эстонии с каждым годом зарабатывают все больше
За последние пять лет обороты и прибыль крупнейших адвокатских бюро Эстонии выросли в два с половиной раза. В прошлом году оборот лидера среди адвокатских бюро достиг отметки в 10 млн евро. Читать далее...
Рейнсалу не пускал бы в Эстонию африканских беженцев, принятых Мальтой
По мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Эстония не должна принимать прибывших на Мальту мигрантов, которым премьер-министр этого островного государства пообещал расселение по другим странам Европейского союза. Читать далее...
На Лаагна-теэ стартуют съемки фильма: что нужно знать, чтобы не застрять в Ласнамяэ
Съемки фильма Tenet голливудского режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна-теэ в Таллинне с 10 по 21 июля, что повлечет за собой реорганизацию дорожного движения. Читать далее...
Из-за закрытия Лаагна-теэ пассажиры междугородных рейсов не смогут выйти на «Мустакиви»
В связи с закрытием Лаагна-теэ пассажиры около 20 междугородных рейсов не смогут выйти на остановке «Мустакиви» и будут вынуждены ехать до автобусного вокзала. Читайте далее...
Смотрите, как изменится движение общественного транспорта во время съемок на Лаагна-теэ
Завтра на Лаагна-теэ начнутся киносъемки, что вызовет изменения в движении общественного транспорта. С 10 по 21 июля графики и маршруты движения 11 автобусных линий будут изменены. Читайте далее...
Мошенники выманили в прошлом году миллионы евро
В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять приговоров, связанных с отмыванием денег, которыми признана вина 16 лиц, в том числе, двух юридических. Всего у осужденных было конфисковано 266 000 евро, сообщает ежегодник Бюро данных по отмыванию денег. Читать далее...
Россия пытается влиять на политику стран Балтии с помощью железной дороги
Россия использует свою государственную железнодорожную компанию для влияния на политику стран Балтии, считает автор подготовленного в Литве исследования Мариус Лауринавичюс. По его утверждению, литовский железнодорожный рынок стал объектом интереса не отдельных бизнесменов, которые преследовали свои бизнес-интересы, но всей сети геополитической экспансии Кремля. Читать далее...
«Один что-то ляпнул»: Путин обещает не вводить санкции против Грузии
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу. Читайте далее...
Знаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщины
Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото. Читайте далее...
Эстонские хутора прекращают выращивать клубнику
Малые предприятия по выращиванию клубники закрывают свои хутора в Харьюмаа, потому что фермерам не хватает времени на огород из-за наличия основной работы, а для увеличения объемов продаж нужна дополнительная рабочая сила. Читайте далее...
Ведомства: благодарственная речь министра культуры является частью сценария Праздника песни
Речь министра культуры Тыниса Лукаса, вызвавшая недовольство многих участников и зрителей Праздника песни и танца, была вписана в сценарий мероприятия, но суть ее с организационным комитетом не согласовывалась. Читайте далее...
Посольство России назвало провокацией планы по возвращению памятника эсэсовцам в Лихула
Посольство России в Таллинне во вторник выступило с заявлением, в котором назвало планы вновь открыть скандальный памятник из Лихула провокацией и оскорблением памяти павших. Читайте далее...
Полиция просит помощи: в Ласнамяэ видели мужчину с ножом
Полиция просит помощи у тех, кто сегодня днем видел передвигающегося по Тяхесаю-теэ, Ласнамяэ, мужчину с ножом. Читайте далее...
Не получится ли, как с Кренгольмом? Премьер-министр обсудил в Нарве ситуацию в энергетике
Грядущие сокращения энергетиков и шахтеров обсудили 9 июля в Нарве премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр экономики и коммуникаций Таави Аас, руководитель ида-вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теелахк, председатель Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев и председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова. Читайте далее...
Евродепутат Яак Мадисон предлагает ответить Москве салютом в честь взятия Печор
Евродепутат Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии, EKRE) предложил в ответ на московский салют 22 сентября в честь «освобождения» Таллинна организовать 4 февраля следующего года салют в честь взятия эстонскими военными в 1919 году города Печоры. Читайте далее...