Картина дня: смерть ребенка в Хальяла, обыски у Русакова и протест Рейнсалу против салюта в честь взятия Таллинна

В Хальяла погиб шестилетний мальчик, возбуждено уголовное дело

Сегодня в многоквартирном доме в поселке Хальяла умер шестилетний мальчик. Читайте далее...

Во дворе таллиннской больницы нашли массовое захоронение

В ходе археологических раскопок, проводимых во дворе Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави, нашли скелеты людей, похороненных здесь еще в 18 веке. На некоторых из них видны следы вскрытия. Речь идет о первом настолько хорошо сохранившемся захоронении. Читать далее...

Москва планирует салютовать 22 сентября в честь взятия Таллинна. Рейнсалу намерен протестовать

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу планирует вызвать посла России в Эстонии Александра Петрова из-за планов Москвы организовать салют 22 сентября, который одна сторона считает днем освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков, а другая – днем оккупации эстонской столицы. Читайте далее...

Избившие сослуживца избежали уголовного преследования

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых молодых людей, которые в феврале этого года избили в Вируском пехотном батальоне своего сослуживца. Читать далее...

В доме бывшего руководителя Левой партии Мстислава Русакова прошел обыск

В сети распространяется информация о том, что сегодня полиция провела обыск в доме у бывшего председателя Объединенной левой партии Эстонии и одного из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова. Читать далее...

Лукас об «Остановите Ласнамяэ»: я знаю чуть больше о планах по строительству недвижимости

Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал в своей речи на Певческом празднике, что в окрестностях Певческого поля больше не поместится ни одного высотного здания и, если понадобится, эстонцы снова споют «Остановите Ласнамяэ». Министр пояснил свое выступление в социальной сети. Читайте далее...

Кристина Каллас: в ближайшем будущем такое приглашение к русским не прозвучит

Певческий праздник вновь породил дискуссию на тему: «В одной ли стране мы живем?» Читайте далее...

Цены на клубнику упали до уровня времен эстонской кроны

Цена клубники в этом году опустилась предельно низко: в последний раз килограмм ягоды так же дешево стоил еще во времена кроны. Фермеры терпят убытки, поскольку затраты на выращивание и сбор в сравнении с ценой килограмма были высокими. Читать далее...

Адвокаты в Эстонии с каждым годом зарабатывают все больше

За последние пять лет обороты и прибыль крупнейших адвокатских бюро Эстонии выросли в два с половиной раза. В прошлом году оборот лидера среди адвокатских бюро достиг отметки в 10 млн евро. Читать далее...

Рейнсалу не пускал бы в Эстонию африканских беженцев, принятых Мальтой

По мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Эстония не должна принимать прибывших на Мальту мигрантов, которым премьер-министр этого островного государства пообещал расселение по другим странам Европейского союза. Читать далее...