Лукас об «Остановите Ласнамяэ»: я знаю чуть больше о планах по строительству недвижимости

«Скажу тогда еще раз – на Певческом празднике меня попросили произнести не классическую речь, а поблагодарить и поприветствовать. Я и поблагодарил и поприветствовал певцов и музыкантов. В тот момент особенно за «Tuljak», поскольку это объединило оба праздника!» - написал Лукас.

«Поскольку уже в этот раз не все желающие уместились на Певческом поле и я знаю чуть больше о развитии недвижимости и соответствующих пожеланиях в окрестностях Певческого поля, я выразил мнение, что дальнейшее строительное развитие в непосредственной близости от Певческого поля необходимо приостановить – чтобы наши Певческие праздники со всеми своими потребностями, которые предусматривает организация, сюда уместились», - добавил он.