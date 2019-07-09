Вт, 9.07.2019
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  • Лукас об «Остановите Ласнамяэ»: я знаю чуть больше о планах по строительству недвижимости

Лукас об «Остановите Ласнамяэ»: я знаю чуть больше о планах по строительству недвижимости

Тынис Лукас вдохновенно вещает о строительстве.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал в своей речи на Певческом празднике, что в окрестностях Певческого поля больше не поместится ни одного высотного здания и, если понадобится, эстонцы снова споют «Остановите Ласнамяэ». Министр пояснил свое выступление в социальной сети.

«Скажу тогда еще раз – на Певческом празднике меня попросили произнести не классическую речь, а поблагодарить и поприветствовать. Я и поблагодарил и поприветствовал певцов и музыкантов. В тот момент особенно за «Tuljak», поскольку это объединило оба праздника!» - написал Лукас.

«Поскольку уже в этот раз не все желающие уместились на Певческом поле и я знаю чуть больше о развитии недвижимости и соответствующих пожеланиях в окрестностях Певческого поля, я выразил мнение, что дальнейшее строительное развитие в непосредственной близости от Певческого поля необходимо приостановить – чтобы наши Певческие праздники со всеми своими потребностями, которые предусматривает организация, сюда уместились», - добавил он.

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