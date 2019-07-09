Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Валерии Володиной компенсацию - более 25 тысяч евро. Россиянка жаловалась, что власти не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия. Это первое решение ЕСПЧ по проблеме домашнего насилия в России, говорят правозащитники.
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статьи 3 и 14 Конвенции о защите прав человека - запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и запрет дискриминации. На решение Страсбургского суда обратило внимание издание «МБХ-медиа».
Суд пришел к выводу, что действия российских властей в отношении 34-летний Володиной «не были просто задержкой решения проблемы насилия против нее, а вытекали из нежелания государства признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и ее дискриминационное воздействие на женщин».
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Володиной 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также почти 6 тысяч евро в качестве судебных издержек.
Это первое решение ЕСПЧ по домашнему насилию в России, в котором суд впервые признал, что российские власти проявляют дискриминацию по отношению к женщинам, сказала Би-би-си Ванесса Коган, директор организации «Правовая инициатива», которая представляла интересы Володиной.