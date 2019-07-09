Из-за закрытия Лаагна-теэ пассажиры междугородных рейсов не смогут выйти на «Мустакиви»

«Закрытие Лаагна-теэ прежде всего повлияет на движение автобусов между Таллинном и городами Восточной Эстонии, которые в связи с ограничениями не смогут при въезде и выезде из столицы использовать привычный путь», - сообщил Rus.ERR руководитель системы продажи билетов Tpilet Ингмар Роос.

По его словам, автобусы смогут выбрать альтернативный путь по Петербургскому шоссе, но учитывая, что оно примет на себя часть транспортного потока в моменты закрытия Лаагна-теэ, на перекрестке со Смуули-теэ, в окрестностях торгового центра T1 Mall и перекрестке с Тартуским шоссе могут возникнуть пробки.