Псковские таможенники не позволили вывезти из России в Эстонию ценную икону

Гражданин Российской Федерации, выезжая из России в Эстонию, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал икону. Гражданин полагал, что принадлежащую ему по праву наследования икону «Огненное восхождение святого пророка Илии», 1913 года издания, он может вывозить, не декларируя.

По результатам экспертного заключения икона «Огненное восхождение святого пророка Илии», 1913 года издания, относится к категории культурной ценности как печатное издание, созданное более ста лет назад, и подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Состояние иконы удовлетворительное, имеются следы бытования и естественного старения: потемнение лака, кракелюр, сколы красочного слоя и царапины.