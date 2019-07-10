До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб
Имеющий эстонское и российское гражданства Юрий Строганов попал в конце февраля в ДТП, перевозя груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo скончался на месте, а Строганов был задержан. Он под арестом уже более трех месяцев, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В редакцию Rus.Postimees обратилась российский адвокат Юрия Строганова Наталья Аликберова, утверждающая, что российский суд предвзят и не принимает доказательства его невиновности, а права ее подзащитного, находящегося под стражей, постоянно нарушаются.
По словам Аликберовой, на ее подзащитного оказывают давление и требуют признания своей вины: «Полагаем, что весь процесс сведен к получению компенсации по ДТП без учета наличия вины моего подзащитного. По уголовному и гражданскому делу заявлены иски на сумму более 48 миллионов рублей (около 670 тысяч евро)». В случае признания вины Строганова деньги потребуют либо с его работодателя – эстонской фирмы Serger Trans OÜ, либо со Swedbank Liising AS, которая является владельцем грузовика.
Что случилось
Около семи утра 25 февраля Строганов, проживающий в Псковской области, ехал по участку дороги Шимск-Старая Русса-Великие Луки в Новгородской области на грузовике Iveco, везя шины. Дорога была обледенелой. Это был его первый рейс на новом рабочем месте: совсем недавно он устроился работать дальнобойщиком в эстонскую фирму Serger Trans.
Внезапно следовавший позади легковой автомобиль начал обгонять грузовик Строганова по встречной полосе. В этот момент на встречке появился легковой автомобиль Volvo XC-60. Согласно показаниям Строганова, он начал сбрасывать скорость, и обеим легковушкам с трудом удалось разъехаться, избежав столкновения. Тут стоит отметить, что во время суда совершавший обгон водитель свидетельствовал, что обгон дался ему легко.
«Строганов обратил внимание, что встречный автомобиль проехал рядом с его кабиной, после чего грузовик начало крутить, он стал тормозить, смог удержать автомобиль и остановился на встречной обочине, – рассказывает адвокат Строганова. – Потихоньку он смог переехать на свою сторону, остановился и вышел осмотреть грузовик, решив, что возникла проблема с колесом. Все было нормально, вокруг он никого не увидел, доехал до ближайшей заправки и еще раз осмотрел грузовик. Увидел небольшое повреждение тента и задней левой стойки фургона, прицеп поврежден не был. Строганов предположил, что кто-то либо ударил автомобиль и уехал, либо он получил повреждения, когда грузовик начало заносить. Он зафиксировал повреждения ремнем и сфотографировал их. Отправил работодателю фото, созвонился, спросил, что делать, работодатель велел доставить груз, поскольку Строганов был уверен, что ДТП не произошло».
Красный автомобиль Volvо, за рулем которого находился россиянин 1987 года рождения, после столкновения оказался на обочине в сугробе, без света фар. Водитель Volvo умер, а действия Строганова расценили как оставление места ДТП. О произошедшем писали местные СМИ.
Строганов доставил груз в Москву, поехал на загрузку в Рыбинск, где 1 марта с ним связались из ГИБДД города Старая Русса и сообщили о ДТП. Строганов добровольно вернулся в Старую Руссу, где 3 марта был задержан. Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека (ст. 264 ч.3 УК РФ). Дело было квалифицировано как преступление средней тяжести. В России таковыми признаются умышленные деяния. Наказание – до пяти лет лишения свободы.
На чьей стороне правосудие?
В своем обращении в редакцию Аликберова указывала на то, что следствие и суд несправедливы по отношению к ее подзащитному. Например, адвокат указывала на том, что Строганов арестован и находится в Следственном изоляторе (СИЗО) Новгородской области, хотя по данной категории уголовных дел, по ее словам, обвиняемые не арестовываются, и у Строганова были все основания для избрания ему подписки о невыезде.
Из постановления районного суда Новгородской области, в котором ведется уголовное дело Строганова, следует, что его не выпустили из-под стражи, так как суд прислушался к доводам следователя, который утверждал, что обвиняемый сможет попытаться скрыться от правосудия и покинуть Россию.
По словам адвоката, проведенная экспертиза ДТП, доказывающая вину Строганова, неполная. Согласно выводам проверки, проведенной Новгородским филиалом Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, Строганов мог избежать ДТП, если бы придерживался правил дорожного движения, а столкновение произошло на полосе, по которой двигался Volvo. Сейчас стороной защиты заказана новая экспертиза от независимого эксперта. По словам Аликберовой, у них есть повод усомниться в достоверности ранее проведенной экспертной оценки, так как там были не учтены некоторые факторы, например, проводящие экспертизу не стали вычислять скорость движения автомобиля Volvo.
Аликберова указывает и на то, что суд отказался приобщать к делу данные тахографа, на котором есть данные, с какой скоростью ехал Строганов, а на досудебном следствии подследственного не отвезли на место ДТП, чтобы он мог показать, где он остановился и прочие детали происшествия, хотя это, по словам адвоката, - нормальная практика ведения следствия и у Строганова было на это право.
Также ей и подзащитному не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. «В ответ на наше ходатайство об ознакомлении с материалами дела и вещественными доказательствами, на заседании 26 июня суд разрешил нам «ознакомиться» с делом в условиях Изолятора временного содержания (ИВС), где запрещено пользоваться любой техникой. То есть разрешили прочесть материалы в период с 14.30 до 17.00 26 июня и с 9.00 до 10.30 на следующий день. При этом в реальности дело в ИВС привезли в 15.30-15-40 и дали прочитать до 17.00, а на следующий день не дали возможность продолжить, так как заседание суда было назначено на 9.30 и Строганова доставили в суд к этому времени», – говорит Аликберова. Она намерена обжаловать данное решение в Областном суде.
Проверить заявления Аликберовой о нарушениях со стороны следствия, а также то, насколько действия суда правомерны и чем обусловлены, мы пока не можем. На заседании 8 июля суд постановил, что все протоколы заседаний и постановления суда будут доступны только после оглашения приговора. Аликберова не может понять, к чему такая засекреченность, так как обычно такое решение суд выносит в делах государственной важности, или когда речь идет о несовершеннолетних.
«Это издевательство»
Аликберова утверждает, что в СИЗО Строганова лишили передач, книг, сменной одежды. Передачи от родственников возвращались, книги и вещи были изъяты. За три месяца нахождения там похудел примерно на 30 кг из-за недостатка питания.
По словам адвоката, ситуация улучшилась – он стал лучше питаться и получать передачи еды от родственников – только после того, как Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге обратилось в Суд за разрешением на встречу со Строгановым.
Как утверждает Аликберова, сейчас Строганов жалуется на ухудшение здоровья из-за холода: уже несколько месяцев он ходит в резиновых тапках на босу ногу, хотя родственниками переданы кроссовки и носки, но их конфисковали. «Почему? Говорят, что он кроссовками может навредить другим заключенным. Я считаю это издевательством над человеком, как и то, что ему разрешают мыться только раз в месяц или перед заседанием суда», – считает адвокат.
Мы обратились за комментарием к СИЗО, но ответ пока не пришел.
Псковская канцелярия генерального консульства ЭР в Санкт-Петербурге через Министерство иностранных дел Эстонии передала на наш запрос следующее: «Псковская канцелярия в курсе произошедшего. Исходя из обязанности по защите личных данных и деликатности консульских дел, Министерство иностранных дел не может комментировать конкретный случай».
По данным Аликберовой, встреча консула с ее подзащитным назначена на 5 августа.
Кто будет отвечать?
По словам представителя фирмы Serger Trans Сергея Еругина, Строганов действительно официально был трудоустроен в их фирме, но на данный момент трудовой договор уже расторгнут. В день ДТП, 25 февраля, как говорит Еругин, Строганов связался с ним, рассказал о ситуации на дороге и прислал фото повреждений. «Я сразу спросил, пострадал ли кто-то, он сказал, что нет. Тогда я сказал ему ехать дальше. Через несколько дней Юра сказал, что ему надо вернуться в Старую Руссу. Потом от других водителей узнал, что его задержали».
Хотя фирма признана гражданским ответчиком в уголовном деле, только на заседании 8 июля суд удовлетворил ходатайство стороны защиты – уведомить Serger Trans о возбуждении уголовного дела. Еругин признается, что он уже давно знает об этом, но официального уведомления из суда не поступало. Его уведомили только о том, что фирму как ответчика вызывают на суд по рассмотрению гражданского дела в Санкт-Петербурге, заседание состоится только 11 июля, поэтому на данный момент, по словам Еругина, у него подробностей нет.
«Российские юристы сказали, что дело непростое и затратное, а у потерпевшей стороны сильный адвокат и с ними будет тяжело бороться. Один сразу сказал, что он бы за это дело не брался», – говорит Еругин.
На вопрос о том, будет ли Serger Trans платить потерпевшей стороне компенсацию в случае признания вины Строганова, Еругин ответил, что у фирмы нет таких денег (поданы иски на сумму более полумиллиона евро). «Фирма просто закроется, у нас даже нет имущества на такую сумму», – сказал он, отметив, что грузовик, попавший в ДТП, действительно взят в лизинг у Swedbank, но является собственностью другой фирмы, а Serger Trans брал грузовик в аренду.
Мы обратились за комментарием и к Swedbank Liising, где нам ответили, что предприятие в курсе данного случая, но на данный момент фирма не является участником судебного процесса. По словам Аликберовой, ходатайство об уведомлении Swedbank был отклонено на заседании 8 июля.
Rus.Postimees будет следить за ходом судебного дела в отношении Юрия Строганова.