До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб

«Это издевательство»

Аликберова утверждает, что в СИЗО Строганова лишили передач, книг, сменной одежды. Передачи от родственников возвращались, книги и вещи были изъяты. За три месяца нахождения там похудел примерно на 30 кг из-за недостатка питания.

По словам адвоката, ситуация улучшилась – он стал лучше питаться и получать передачи еды от родственников – только после того, как Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге обратилось в Суд за разрешением на встречу со Строгановым.

Как утверждает Аликберова, сейчас Строганов жалуется на ухудшение здоровья из-за холода: уже несколько месяцев он ходит в резиновых тапках на босу ногу, хотя родственниками переданы кроссовки и носки, но их конфисковали. «Почему? Говорят, что он кроссовками может навредить другим заключенным. Я считаю это издевательством над человеком, как и то, что ему разрешают мыться только раз в месяц или перед заседанием суда», – считает адвокат.

Мы обратились за комментарием к СИЗО, но ответ пока не пришел.

Псковская канцелярия генерального консульства ЭР в Санкт-Петербурге через Министерство иностранных дел Эстонии передала на наш запрос следующее: «Псковская канцелярия в курсе произошедшего. Исходя из обязанности по защите личных данных и деликатности консульских дел, Министерство иностранных дел не может комментировать конкретный случай».

По данным Аликберовой, встреча консула с ее подзащитным назначена на 5 августа.

Кто будет отвечать?

По словам представителя фирмы Serger Trans Сергея Еругина, Строганов действительно официально был трудоустроен в их фирме, но на данный момент трудовой договор уже расторгнут. В день ДТП, 25 февраля, как говорит Еругин, Строганов связался с ним, рассказал о ситуации на дороге и прислал фото повреждений. «Я сразу спросил, пострадал ли кто-то, он сказал, что нет. Тогда я сказал ему ехать дальше. Через несколько дней Юра сказал, что ему надо вернуться в Старую Руссу. Потом от других водителей узнал, что его задержали».

Хотя фирма признана гражданским ответчиком в уголовном деле, только на заседании 8 июля суд удовлетворил ходатайство стороны защиты – уведомить Serger Trans о возбуждении уголовного дела. Еругин признается, что он уже давно знает об этом, но официального уведомления из суда не поступало. Его уведомили только о том, что фирму как ответчика вызывают на суд по рассмотрению гражданского дела в Санкт-Петербурге, заседание состоится только 11 июля, поэтому на данный момент, по словам Еругина, у него подробностей нет.

«Российские юристы сказали, что дело непростое и затратное, а у потерпевшей стороны сильный адвокат и с ними будет тяжело бороться. Один сразу сказал, что он бы за это дело не брался», – говорит Еругин.

На вопрос о том, будет ли Serger Trans платить потерпевшей стороне компенсацию в случае признания вины Строганова, Еругин ответил, что у фирмы нет таких денег (поданы иски на сумму более полумиллиона евро). «Фирма просто закроется, у нас даже нет имущества на такую сумму», – сказал он, отметив, что грузовик, попавший в ДТП, действительно взят в лизинг у Swedbank, но является собственностью другой фирмы, а Serger Trans брал грузовик в аренду.

Мы обратились за комментарием и к Swedbank Liising, где нам ответили, что предприятие в курсе данного случая, но на данный момент фирма не является участником судебного процесса. По словам Аликберовой, ходатайство об уведомлении Swedbank был отклонено на заседании 8 июля.