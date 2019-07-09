Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В минувшее воскресенье участников Фестиваля йодля ждал приятный сюрприз - выступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse.

Подобные недешевые развлечения, согласитесь, не часто встречаются на фестивалях горлового пения. Но в данном случае организаторы фестиваля совершенно не при чем: просто пилоты сбились с курса и перепутали город, над которым им нужно было устроить авиашоу.

Этот нечаянный праздник - отнюдь не единственный случай в мире авиации, когда самолеты оказываются не там, куда летели. Мы собрали для вас несколько курьезных случаев.