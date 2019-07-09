Эстонские хутора прекращают выращивать клубнику

Расположенный в Харьюмаа хутор Рехе действовал в Эстонии 23 года, и в этом году хутор в последний раз будет продавать свой урожай клубники. «Пять лет назад был принят план по расширению, цели были достигнуты, можно сказать, мы уходим на пике. Спрос на нашу клубнику рос с каждым годом, у нас появилось много прекрасных постоянных клиентов», – сообщает представитель хутора.

Председатель правления Talumaasikas OÜ Лаури Ульм сказал, что причиной закрытия является нехватка рабочей силы и отсутствие времени. В условиях нынешних объемов продаж у владельцев хуторов нет возможности отказаться от основной работы. Это означает, что весь месячный отпуск на основной работе уходит на клубнику. «Выращивание клубники – это хобби, а сейчас хочется немного и отдохнуть», – говорит Ульм.

Поэтому перед малым предприятием встал выбор – выращивать в 5-10 больше клубники и отказаться от основной работы или отказаться от ягод. «Если хочется увеличить объемы выращивания клубники, то в Эстонии сложно найти рабочую силу. Даже сейчас мы пытаемся найти работников, кто собрал бы всю клубнику. Сейчас еще осталось несколько старых сборщиков и несколько молодых проявили интерес», – сказал Ульм. По его словам, если бы урожай был больше, им бы пришлось сделать большую рекламу, чтобы найти сборщиков.

«Стало ясно, если хочется расширить производство, нужно уже нанимать украинцев и строить для них жилье», – добавил Ульм.

В целом в Харьюмаа осталось мало предприятий, занимающихся выращиванием клубники. Если несколько лет назад их было четыре, то сейчас осталось всего два. В прошлом году выращивать ягоды прекратил и хутор Лаасту.

Владелец хутора Лаасту Михкель Лооритс занялся выращиванием клубники семь лет назад будучи студентом вуза. В прошлом году перед ним встал тот же выбор, что и перед Ульмом.

«Летом студенты были свободны, а сейчас уже нет столько времени, чтобы поддерживать тот же уровень качества. Пришлось выбирать, заниматься выращиванием клубники или своей профессией, связанной с возобновляемой энергией», – сказал Лооритс.