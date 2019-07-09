Москва планирует салютовать 22 сентября в честь взятия Таллинна. Рейнсалу намерен протестовать

«Сегодняшнее сообщение Российской Федерации об организации салюта в день 75-й годовщины оккупации Таллинна – это провокационный шаг», - написал Рейнсалу в социальной сети.

«Вторая Мировая война означает для Эстонской Республики как немецкую, так и советскую оккупацию. В 1944 году после ухода немецких войск в Таллинне вступило в должность конституционное правительство Эстонской Республики», - продолжил министр.

По словам Рейнсалу, тот факт, что новую оккупацию Таллинна хотят отметить салютом, как день победы, нельзя оставить без внимания: «Прошу Министерство иностранных дел в связи с этим шагом вызвать посла и выразить протест Посольству Российской Федерации в Таллинне».

«Неприкосновенность правовой преемственности Эстонской Республики является основой нашей государственности как сегодня, так и завтра. Этот шаг в понятии круглых дат является еще более циничным, поскольку в этом году отмечается 80-я годовщина подписания Пакта Молотова-Риббентропа».

Всего 17 салютов

По сообщению Западного военного округа России, в этом и следующем году в Москве будут организованы 17 салютов, чтобы отметить 75-ю годовщину входа советских войск в столицы разных стран.

22 сентября 1944 года советские войска вошли в Таллинн, и Москва называет это Днем освобождения Таллинна. В Эстонии 22 сентября отмечается как День сопротивления, поскольку именно в этот день 75 лет назад советские войска свергли законное правительство Эстонии.

18 сентября 1944 года исполняющий обязанности президента Юри Улуотс утвердил в должности коалиционное правительство, которое возглавил Отто Тифф. Это правительство декларировало действенность и независимость Эстонской Республики в еще продолжавшейся войне.

22 сентября 1944 года не башне Длинный Герман развивался эстонский сине-черно-белый флаг, а немецкие войска после столкновений с эстонцами уже покинули город.

В тот же день Таллинн захватили подразделения Красной армии. На Длинном Германе подняли красный флаг, и началась очередная оккупация Эстонии Советским Союзом.

На этой неделе отмечают взятие Вильнюса

На этой неделе в Москве будет организован салют по поводу 75 годовщины взятия Вильнюса. В субботу в 22 часа на Поклонной горе будет дано более 50 залпов.

Немецкая армия захватила Вильнюс 24 июня 1941 года и через 1115 дней, 13 июня 1944 года, Красная армия выбила немцев оттуда. Первый салют в честь взятия Вильнюса организовали 1944 года.

В 2019 году в Москве будут даны салюты в честь взятия Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллинна (22 сентября), Риги (13 октября) и Белграда (20 октября). А в 2020 году – Варшавы (17 января), Бухареста (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).