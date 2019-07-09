Смотрите, как изменится движение общественного транспорта во время съемок на Лаагна-теэ

Завтра на Лаагна-теэ начнутся киносъемки, что вызовет изменения в движении общественного транспорта. С 10 по 21 июля графики и маршруты движения 11 автобусных линий будут изменены, передает Раэпресс.
Внимательнее всего нужно следить за графиками автобусных линий 53, 56, 67 и 68, т.к. на этих линиях больше всего изменений в утренние часы-пик, на выходных и в послеобеденное время. Также изменения затронут линии 7, 13, 31, 49, 51, 54 и 58. Самая полная информация об изменениях доступна на странице transport.tallinn.ee.
В связи с закрытием улиц Лыйтса и Валукоя для проведения ремонтных работ с 10 июля, изменения коснулись и линий номер 7 и 13.
Руководитель службы автобусного движения Таллиннского городского транспорта Меэлис Тарту призвал заранее планировать поездки при помощи обновленных графиков.
Большая часть автобусных линий в объезд Лаагна-теэ временно будет направлена по улице Пунане.
Детальная информация о графиках и маршрутах также доступна здесь. В скобках указан срок действия измененного маршрута: 10 - 21.07. Маршруты можно увидеть на карте, нажав на ссылку "Показать на карте".