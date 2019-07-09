В Хальяла погиб шестилетний мальчик, возбуждено уголовное дело

На месте происшествия находились полиция и скорая помощь. Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело.

Как сообщила прокуратура, было возбуждено уголовное дело по статье 117, которая предусматривает причинение смерти по неосторожности.

Все еще не понятно, что именно произошло. В Хальяла, на улице Таллинна, в дообеденное время мать заметила, что ее шестилетний сын, лежащий в кровати, больше не дышит. По словам соседей, полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия в промежуток с 11.00 по 12.00. Скорая помощь находилась в квартире примерно полчаса, полиция - значительно дольше. Полиция уехала вместе с матерью ребенка и его приемным отцом.

Живущий отдельно от семьи отец мальчика Янно Калда услышал о трагедии через знакомых. Не от полиции и не от матери ребенка. Он находился в Таллинне, откуда собирался плыть на работу в Финляндию. Он помчался обратно в Хальяла, чтобы в последний раз посмотреть на сына. В квартиру его не пустили, ему удалось увидеть ребенка лишь тогда, когда вынесли тело. "Полиция просто не впустила меня", - сказал Янно.

Это не первый раз, когда Янно теряет ребенка: другой ребенок этой семьи тоже умер. Третий ребенок вчера вечером находился в Ааспере у бабушки по материнской линии, Янно отказались его передать и он ждал полицию до пяти часов вечера, чтобы решить проблему.

Янно Калда не может найти слов, говоря о постигшей его трагедии. "С октября буду ходатайствовать через суд о праве на опеку над ребенком. Причина в том, что мать не ходит на работу, любит выпить, ведет праздный образ жизни. Я плачу алименты и надеюсь и жду, что получу право на опеку. Однако соцработники разводят руками, поскольку нет причин передавать мне право на опеку, мать во всех отношениях порядочная. Мать вот-вот выйдет на работу и так далее. В действительности она не ходит на работу. И теперь мой сын умер", - сказал он.

По словам Янно, дети много раз ему жаловались, что им плохо у матери. "Несколько недель назад мальчик позвонил и сказал, что отчим душит его. Я воздерживался от посещения детей в Хальяла, потому что мать и ее спутник издеваются надо мной в присутствии детей, они клевещут на меня и говорят за спиной и в социальных сетях. Даю деньги на содержание ребенка и уже на следующий день слышу, что деньги кончились. Когда дети у меня, я покупаю им все, что необходимо для жизни", - сказал он.

Янно Калда жалуется, что как эстонская правовая система, так и соцработники склоняются на сторону матери. "Я знаю и вижу, что в действительности происходит. Но я ничего не могу сделать. Мать даже не хотела пускать ребенка ко мне в гости", - сказал он.

Слова Янно о том, что мать ребенка и отчим любят вечеринки, подтвердили жители Хальяла. "Вечером в понедельник они довольно шумные и веселые, устроили во дворе вечеринку", - сказала живущая в соседнем доме женщина.