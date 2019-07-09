Ведомства: благодарственная речь министра культуры является частью сценария Праздника песни

Согласно сценарию, министр культуры должен был прочесть благодарственную речь, но никак не политическо-подстрекательную. Однако, как выяснилось практически из идентичных ответов Министерства культуры и целевого учреждения "Праздник песни и танца", присланных на запрос ERR, суть речи с главными организаторами предварительно не оговаривается.

"Все речи являются частью сценария, но не согласовываются с главными организаторами, то есть ораторам предоставляется свобода мысли", – прокомментировал выступление Лукаса руководитель отдела коммуникации "Праздник песни и танца" Стен Вейдебаум.