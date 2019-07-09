Вт, 9.07.2019
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Опасно для жизни: Силы обороны обратились к грибникам

Лес. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Силы обороны просят людей, собирающих грибы и ягоды на полигонах, быть внимательными и придерживаться ограничений движения.

Силы обороны и Кайтселийт круглый год проводят тренировки на полигонах, что значит, что даже летом, когда люди чаще бывают в лесу, чтобы собирать грибы и ягоды, или ходят в походы, в то же время на полигоне могут действовать ограничения, сообщил главный штаб Сил обороны. В свободное от тренировок время Силы обороны не ограничивают движение по полигонам.

Чтобы люди случайно не оказывались на полигонах Сил обороны, их границы обозначены столбами с белыми и красными или желтыми и красными полосками. Каждый оснащен черной стрелкой, указывающей, в каком направлении расположен полигон. На части из них также указано, что речь идет о полигоне, и приведен контактный номер телефона. Также отдельно установлены предупреждающие знаки, где указано, что речь идет о полигоне подразделения.

На время стрельб, подрываний и прочей опасной для жизни деятельности на флагштоках полигонов поднимают красные флаги, опускают шлагбаумы на подъездных дорогах, а при необходимости на местности также размещают охранные команды, распоряжения которых следует выполнять в интересах безопасности.

На установленных у ведущих на полигоны дорогах инфостендах кроме контактных номеров указано также, когда на полигоне ведется деятельность и может ли она быть опасной. Информацию о тренировках на полигонах также передают местным самоуправлениям, кроме того, вся важная информация всегда доступна в интернете по адресу harjutusvali.mil.ee.

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