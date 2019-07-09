Опасно для жизни: Силы обороны обратились к грибникам

Силы обороны и Кайтселийт круглый год проводят тренировки на полигонах, что значит, что даже летом, когда люди чаще бывают в лесу, чтобы собирать грибы и ягоды, или ходят в походы, в то же время на полигоне могут действовать ограничения, сообщил главный штаб Сил обороны. В свободное от тренировок время Силы обороны не ограничивают движение по полигонам.

Чтобы люди случайно не оказывались на полигонах Сил обороны, их границы обозначены столбами с белыми и красными или желтыми и красными полосками. Каждый оснащен черной стрелкой, указывающей, в каком направлении расположен полигон. На части из них также указано, что речь идет о полигоне, и приведен контактный номер телефона. Также отдельно установлены предупреждающие знаки, где указано, что речь идет о полигоне подразделения.

На время стрельб, подрываний и прочей опасной для жизни деятельности на флагштоках полигонов поднимают красные флаги, опускают шлагбаумы на подъездных дорогах, а при необходимости на местности также размещают охранные команды, распоряжения которых следует выполнять в интересах безопасности.